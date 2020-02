Com obras no Guanandizão quase concluídas, Liga de Vôlei em MS é confirmada

O Estado fez um acordo com a Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul e deverá ser promovido um torneio regional antes da reinauguração do Guanandizão para aferir a nova estrutura – piso, iluminação, acessibilidade e parte hidráulica - Foto: Divulgação

Com mais de 70% das obras de revitalização concluídas, o Guanandizão, na capital recebe de 19 a 21 de junho uma etapa da Liga das Nações de Vôlei Masculino, competição internacional que marcará a reabertura oficial daquele palco de esportes interditado desde 2013.

Campo Grande será sede do evento que reunirá as seleções do Brasil, Alemanha, Itália e Rússia.

O Estado fez um acordo com a Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul e deverá ser promovido um torneio regional antes da reinauguração do Guanandizão para aferir a nova estrutura – piso, iluminação, acessibilidade e parte hidráulica.

As intervenções que ocorrem no ginásio desde o ano passado já mudaram o aspecto da estrutura. Já foram entregues os serviços no setor de hidráulica, pintura e reparos no teto, assentos e arquibancadas.

A empresa executora da reforma, já concluiu a implantação do novo piso da quadra poliesportiva, à base de asfalto esportivo e textura antiderrapante, com pequena flexibilidade. A pintura da quadra também foi concluída.

A reforma se concentra nos vestiários, alojamentos e no calçamento externo e a próxima etapa será a instalação do novo sistema de iluminação interna do ginásio e da quadra, especificamente.