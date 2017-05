Estádio Morenão recebe jogo beneficente de ex-jogadores

O Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), recebe no sábado, 20, às 9h, uma partida beneficente entre amigos dos ex-jogadores profissionais Washington e Alberto. O jogo é uma ação vinculada ao Programa de Esporte Universitário (PEU) da Coordenadoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE/UFMS) e conta com parceria de outras entidades da sociedade civil. Cada ingresso para a partida de futebol deve ser trocado por um quilo de alimento não-perecível.

O Evento conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e da Liga das Atléticas da UFMS. Antes da partida principal, um jogo entre alunos e servidores da UFMS e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abrirá a manhã festiva.

Os ex-jogadores Washington e Alberto, que capitaneiam a partida, se destacaram profissionalmente em equipes do Brasil e do exterior. Washington marcou mais de 400 gols na carreira e é o sétimo maior goleador do Campo Brasileiro de Futebol. Com passagens de destaque por Caxias, Ponte Preta, Atlético-PR, Fluminense e São Paulo, também fez carreira no futebol internacional, atuando por três temporadas no Japão, onde defendeu o Tokyo Verdy e o Urawa Red Diamonds. Também vestiu a camisa da Seleção Brasileira na Copa das Confederações de 2001. Alberto, por sua vez, além de ter sido campeão brasileiro pelo Santos, em 2002, atuou no país por equipes como Palmeiras, Náutico, Corinthians, Internacional e Atlético Mineiro. No exterior, jogou pelo Dínamo de Moscou e pelo Rostov, ambos da Rússia, e pelo Necaxa, clube tradicional do México.

Devem também participar do jogo beneficente jogadores em atividade e ex-jogadores como Túlio Maravilha, Jorge Wagner, Renato Abreu, Robert, Ronaldão, Carlos Germano, Marcus Vinícius e Paulinho Cascavel.

De acordo com o Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, o objetivo da ação é incentivar o esporte na UFMS e na sociedade sul-mato-grossense e recolher alimentos que irão subsidiar entidades filantrópicas que atendem públicos vulneráveis, como idosos, dependentes químicos e crianças e adolescentes em situação de risco. “É papel da Universidade aproximar-se da comunidade externa e fazer parcerias que incentivem ações de cultura e esporte, por isso nos sentimos satisfeitos de promover uma ação dessa natureza que também irá beneficiar entidades filantrópicas da região”, afirma o Pró-Reitor.

Haverá um posto de entrega dos alimentos e retirada de ingressos na recepção da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES). Os ingressos também podem ser retirados com os integrantes da Liga das Atléticas da UFMS, na Loja Todeschini, na Avenida Afonso Pena, e na Lotérica Pé Quente, no Hiper Center Comper da Avenida Tamandaré. Os alimentos também podem ser entregues na própria data da partida. Outras informações na CCE/PROECE/UFMS: (67) 3345-7248.

