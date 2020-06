Estádio do Palmeiras terá a primeira sessão de cinema drive-in em 24 de junho

O Allianz Parque vai começar a partir de 24 de junho a ter uma programação diferente para compensar a falta de eventos musicais e de jogos do futebol. O estádio do Palmeiras abrirá as portas no fim do mês para sessões de cinema drive-in. Quem comprar ingresso poderá entrar com o carro no gramado e, de dentro do veículo, acompanhar em um telão as imagens de filmes.

Segundo o diretor de marketing e inovação da arena, Márcio Flores, o estádio terá uma produção especial. "Os filmes que vamos passar são clássicos que marcaram gerações, como ET, O Extraterrestre e De Volta Para o Futuro. Vamos envelopar o estádio até com decoração específica sobre o filme daquela noite", disse.

A venda de ingressos terá início na próxima semanas e os valores vão variar de R$90 a R$300. Pelas estimativas dos gestores do estádio, cada sessão poderá comportar até 300 veículos. As pessoas terão de permanecer dentro do carro durante a exibição do filme, um formato inspirado em antigas sessões de cinema. O gramado será protegido como em shows, com a instalação de placar e de um sistema de amortecimento. Como o campo atualmente é sintético e mais resistente a impactos, a expectativa é que o projeto não cause avarias no piso.

Com o cinema drive-in, o estádio tenta diminuir os impactos financeiros de não receber eventos e até visitas guiadas de torcedores. "Tentar se reinventar é palavra de ordem", disse o diretor da arena. "Percebemos que as pessoas tem saído em seus carros para dar uma volta na cidade sem um destino definido. Será inesquecível entrar na arena de carro com a família e participar de um evento nesse formato", completou.

Fora os filmes, o estádio terá durante a quarentena a apresentação de shows musicais e de stand-up comedy no mesmo formato do adotado nas sessões de cinema. O Allianz Parque não recebe eventos ou partidas desde o início de março, quando a cidade de São Paulo passou a ter restrições de convivência social por causa do novo coronavírus.