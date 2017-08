Esquiva Falcão vence mexicano por decisão unânime e amplia invencibilidade

Esquiva Falcão segue invicto no boxe profissional. Na noite deste sábado, em luta realizada no Microsoft Teather, em Los Angeles, o brasileiro conquistou mais uma vitória para o seu cartel ao derrotar o mexicano Norberto Gonzalez por decisão unânime dos árbitros após os oito rounds de luta.

Vice-campeão olímpico nos Jogos de Londres, em 2012, Esquiva Falcão deixou o boxe amador no ano seguinte, para se profissionalizar. Desde então, o brasileiro vai dando seus passoS para em um futuro se tornar um lutador com a possibilidade de ser um desafiante pelo título mundial.

Neste sábado, então, Esquiva conquistou a 18ª vitória da sua carreira, sendo que já havia aplicado seis nocautes, o que não conseguiu dessa vez. Mas com o domínio amplo da luta, o brasileiro viu os árbitros apontarem o seu triunfo após a disputa de oito rounds.

Inicialmente, Esquiva teria pela frente o mexicano Ivan Montero, que acabou desistindo do combate. Os organizadores do programa de lutas que será concluído com o confronto entre Vasyl Lomachenko e Miguel Marriaga, então, apontaram Norberto Gonzalez como seu adversário.

O mexicano é um lutador experiente, de 36 anos, que já venceu o brasileiro Michael Oliveira, mas está longe do seu auge, tanto que agora soma 23 triunfos e dez derrotas. Neste sábado, ele não deu muito trabalho. Até acertou alguns golpes e dominou o sexto round, mas não chegou a ameaçar o triunfo do brasileiro nos outros assaltos.

Esquiva dominou quase todo o combate e chegou a buscar o nocaute no último dos oito rounds, mas não teve sucesso. Ainda assim, fez o suficiente para ampliar a sua invencibilidade no boxe profissional.

