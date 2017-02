Esquiva Falcão revela assalto a sua casa no Espírito Santo

Mesmo nos Estados Unidos, o boxeador Esquiva Falcão não escapou da crise de segurança pública vivida pelo estado do Espírito Santos nos últimos dias. Sua residência em Vila Velha, na Grande Vitória, foi assaltada na noite desta quinta-feira, segundo revelou o próprio atleta nas redes sociais.

"Minha casa no Espírito Santo está sendo invadida agora pelos bandidos", relatou Esquiva em sua conta no Twitter no momento em que sua residência sofria a invasão de supostos assaltantes. "Tem alguém na minha casa e eu sei quem é! Cadê a polícia? Estão roubando a minha casa."

Esquiva foi avisado do assalto por vizinhos, que lhe enviaram áudios e até vídeos mostrando movimentação de pessoas na casa. De acordo com o boxeador, não havia ninguém na residência. "Graças a Deus, minha esposa e meus filhos saíram de manhã e foram para casas de parentes. Deus proteja a minha família", relatou.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, o boxeador não escondeu a irritação com o episódio, em meio à greve dos policiais militares do estado que já dura quase uma semana.

"Nossa, que raiva. Cadê a polícia? Po***, ca****, minha casa está sendo invadida. Posso fazer nada. Apenas ouvi os áudios dos moradores do bairro falando, meu Deus! Não tem nem como ligar para a polícia, que Deus proteja minhas coisas."

Esquiva vai lutar na próxima semana, no dia 17, contra o costa-riquenho Jaime Barboza, pelos médios, no Texas. Desde que se tornou profissional, o pugilista segue invicto, com 16 vitórias em 16 lutas, sendo 12 nocautes.

