Esquiva e Robson Conceição vencem primeiras lutas como profissionais no Brasil

Os medalhistas olímpicos Esquiva Falcão e Robson Conceição venceram as primeiras lutas no Brasil como profissionais neste domingo. Os confrontos foram realizados no Portobello Resort & Safari, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no evento Boxing For You, maior da América do Sul. Agora, ambos sonham em disputar em um futuro próximo o título mundial.

O destaque ficou por conta de Robson, que ganhou do argentino Sergio Ariel Estrela, pelo superpena, por nocaute, com apenas 1min54s de luta. Campeão nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Robson manteve a invencibilidade e soma 12 vitórias, com seis nocautes, na carreira.

Já Esquiva, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, teve muita dificuldade diante do também argentino Jorge Daniel Miranda. Após dez rounds, o brasileiro venceu por pontos na avaliação dos juízes.

"Foi uma vitória importante porque subi no ranking. Estou credenciado para lutar pelo cinturão. Argentino sempre catimba na hora da luta e não esperava que fosse tão difícil. Para falar verdade, achava que seria mais fácil", admitiu Esquiva.

O capixaba é o quinto colocado no ranking dos médios da Associação Mundial, oitavo na Federação Internacional e décimo no Conselho Mundial de Boxe. Esquiva tem a promessa do empresário Bob Arum, dono da Top Rank, de que terá chance de disputar o título mundial ainda este ano. Havia, no entanto, a expectativa de que o brasileiro vencesse Jorge Daniel Miranda por nocaute neste domingo, o que acabou não acontecendo. Isso pode atrapalhar os seus planos.