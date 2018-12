Esporte, limpeza e conscientização ambiental marcam a primeira ação do Grupo Gestor na Lagoa Itatiaia

WhatsApp Image 2018-12-15 at 11.08.40

O sábado (14) foi dia de ação multidisciplinar na Lagoa Itatiaia com a realização de atividades esportivas, de coleta de lixo e de conscientização ambiental. A atividade é a primeira ação do Grupo Gestor do local e contou com a parceria do Rotary Club e do Corpo de Bombeiros, além da Funesp, Planurb e moradores da região.

Empossados no último dia 20 de novembro, o Grupo, composto por 18 membro, preparou ação para melhorar cada vez mais a Lagoa conforme explicou Rodrigo Giansante, da Planurb. “A ação é fundamental para conscientizar as pessoas de que não podemos jogar lixo aqui, nem no entorno do lago e nem dentro. Hoje aqui já encontramos cadeiras, pneus, sem contar garrafas e copos plásticos e de vidro. Vamos resgatar o lago e com ele recuperar a bacia hidrográfica do Córrego Bandeira”.

Mesmo com ação de manutenção frequente da Prefeitura os membros do Rotary coletaram 5 sacos de lixo e segundo o Coronel Pereira a maioria foi deixada pela população. “Podemos observar que a grama está cortada e as árvores estão aparadas, mas próximo à margem do lago, onde as pessoas ficam sentadas ou pescando tinha grande quantidade de garrafas, bitucas de cigarro, vasilha de marmitex, itens que foram deixados pela população”, disse ele reforçando a importância da conscientização ambiental.

Muitas ações ainda estão sendo planejadas para a Lagoa Itatiaia, conforme comentou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “A primeira iniciativa foi a implantação e posso do Grupo Gestor que agora trabalha de forma efetiva com os membros da administração municipal e da comunidade, mas para o local já recuperamos os equipamentos da academia ao ar livre, estamos trabalhando para colocar placas indicativas, acrescentar lixeiras, fazer plantios de mudas além da realização das oficinas de pilates e funcional”.

Resultados

Moradora da região, Maria Luiza Ferreira observa que o local já melhorou depois que o Grupo foi empossado. “Os moradores estão mais preocupadas com a Lagoa, estão frequentando mais, ajudando a cuidar, e os vândalos até diminuíram. Acredito que já é o Grupo dando resultados”, afirmou ela que sempre ajuda a manter a Lagoa Itatiaia bem cuidada.

Quem participa das oficinas de esportivas também elogia a iniciativa, como Vera Lúcia Camargo da Silva. “Todos temos que fazer a nossa parte, temos que estar juntos. Ação assim são ótimas para olharmos em voltar e ver que podemos fazer algo para melhorar onde estamos”, comentou ela que iniciou no Projeto Lazer e Cidadania a três meses e já melhorou a tendinite com o fortalecimento da musculatura.