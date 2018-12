Especulado no Real Madrid, Alex Sandro renova vínculo com a Juventus até 2023

Especulado no Real Madrid e em outros grandes clubes da Europa, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro renovou nesta quinta-feira o seu contrato com a Juventus até a metade de 2023, estendendo para mais quatro temporadas o seu vínculo com o clube italiano.

"Hoje (quinta-feira), para mim, minha família e também para meus companheiros é um dia muito feliz. Os torcedores podem ter certeza que sempre terão um jogador que dará 100% para conseguir as vitórias", celebrou Alex Sandro em entrevista ao site oficial da Juventus.

Revelado pelo Athletico-PR, e com passagem de destaque pelo Santos, o lateral-esquerdo brasileiro chegou à Juventus em 2015, depois de boas temporadas com a camisa do Porto, de Portugal. No time italiano, atuou em 134 partidas, marcou nove gols e deu 19 assistências.

"Nestes anos eu aprendi bem a mentalidade do clube e dos meus companheiros. Aqui nós sempre trabalhamos para ganhar e isso nunca vai mudar", disse o lateral-esquerdo de 27 anos.

Titular absoluto da lateral esquerda da Juventus, Alex Sandro já conquistou três vezes o Campeonato Italiano (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) e três vezes a Copa da Itália (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), além de ter sido vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa.