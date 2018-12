Espectador, Fábio Carille deixa jogo após briga de torcidas em Sertãozinho

O que era para ser um amistoso festivo neste domingo, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho (SP), entre o time da casa e o Comercial, de Ribeirão Preto (SP), acabou em pancadaria. Torcedores das duas equipes entraram em confronto e viram o jogo ser interrompido e um espectador ilustre - o técnico do Corinthians, Fábio Carille - deixar o local às pressas.

O treinador reassumirá o time da capital paulista a partir de janeiro, depois de seis meses à frente do Al Wehda, da Arábia Saudita. Enquanto não ocupa o cargo, ele descansa em Sertãozinho, cidade onde tem familiares e uma escolinha de futebol.

A intenção de ver o jogo, porém, foi encerrada rápido, pois logo que começou a confusão Carille deixou o local. A partida foi paralisada aos 43 minutos do primeiro tempo, após cerca de 50 torcedores causarem tumulto e trocarem socos e chutes nas arquibancadas.

A Guarda Civil Municipal de Sertãozinho, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu conter a confusão, que não teve feridos graves. A briga teria iniciado após uma bandeira do Comercial ser colocada em uma área destinada à torcida adversária, quando a partida ainda estava 0 a 0.

Com a paralisação, os clubes estudam marcar novo jogo, mas com os portões fechados. Em nota, a diretoria do Sertãozinho lamentou o ocorrido e informou que "todas as medidas de segurança foram tomadas para inibir tais atos". Esclareceu ainda que as cenas vistas no estádio "não compactuam com o verdadeiro torcedor, que tem amor e paixão pelo clube". A direção do Comercial também se desculpou pelo ocorrido, apesar de a situação "estar fora de sua alçada".

RIVAIS - Os torcedores já vinham trocando provocações pela internet, estando boa parte da rivalidade entre as duas equipes ligada à proximidade dos municípios - apenas 21 quilômetros de distância. Já em campo, enquanto que o Sertãozinho treina para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista (segunda divisão estadual), o Comercial se apronta para a A3.