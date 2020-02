Escolinha de Futebol do Sinpol-MS retoma atividades e treinos gratuitos são abertos à comunidade

Os treinos serão realizados às terças e quintas, das 15h às 17h, e aos sábados, das 9h às 11h30, na sede do Clube Recreativo - FOTO: TF-IMAGES/TF-IMAGES VIA GETTY IMAGES

No próximo sábado (22), a Escolinha de Futebol do Sinpol-MS retoma suas atividades e está com inscrições abertas para novos talentos do futebol. A oportunidade é para a comunidade em geral e a participação é gratuita. Podem se inscrever crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos de idade.



"O Sinpol-MS sempre abriu as portas para os moradores da região, porque acreditamos na inclusão por meio do esporte. Uma oportunidade para apresentar às nossas crianças e adolescentes algo diferente do que, muitas vezes, as ruas oferecem", afirma o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.



Os treinos serão realizados às terças e quintas, das 15h às 17h, e aos sábados, das 9h às 11h30, na sede do Clube Recreativo em Campo Grande, localizado na Rua Teodoro de Carvalho, 225, José Abraão.



A Escola de Futebol Novos Talentos - Profº Elvis Delgado é coordenada pelo investigador Elvis Espíndola Delgado. Mais informações pelo telefone (67) 99263-6838, direto com o coordenador.