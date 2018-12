Escola Licurgo de Oliveira Bastos é campeã da 35ª edição dos Jogos Infantis da Reme

A competição teve as modalidades de atletismo, judô, karatê, ginástica artística, ginástica rítmica, xadrez, jogos de damas, tênis de mesa (individuais), basquetebol, handebol, futsal e voleibol - Divulgação/PMCG

A escola municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos foi a campeã da 35ª edição dos Jogos Infantis da Reme (Jires), que aconteceram durante todo mês de novembro, reunindo 82 escolas. A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado (1º), no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O segundo lugar dos Jogos ficou com a escola municipal professor Vanderlei Rosa de Oliveira e o terceiro lugar com a escola municipal Desembargador Carlos Garcia de Queiroz.

A competição, que tem o objetivo de promover um intercâmbio social e esportivo entre as unidades de ensino da Rede Municipal, contemplou 3,5 mil alunos entre 12 e 14 anos, que disputaram as modalidades de atletismo, judô, karatê, ginástica artística, ginástica rítmica, xadrez, jogos de damas, tênis de mesa (individuais), basquetebol, handebol, futsal e voleibol.

Presente na cerimônia de premiação, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, disse que a intenção é ampliar, no próximo ano, o número de unidades atendidas pelos projetos esportivos oferecidos pela divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), além do número aulas/aula dos professores.

“O êxito que tivemos com esses projetos foi devido a união da nossa equipe, que não mede esforços para atender da melhor forma os alunos, por isso queremos levar esses projetos também para mais Ceinfs porque sabemos a diferença que o esporte faz no aprendizado das crianças”, destacou.

O chefe da divisão de Esporte, Arte e Cultura , Marcos Antônio Lopes, destacou o empenho dos professores. “Ficamos muito felizes com os resultados obtidos. Os professores se empenharam ao máximo para realizar grandes eventos, sempre com importantes parcerias. As escolas devem se sentir orgulhosas com os troféus e medalhas conquistados. Para os pais, ver que a escola do filho incentiva o esporte é muito importante”, disse.

Vitórias

Além dos Jires, a escola Licurgo de Oliveira também faturou, este ano, os Jogos Escolares e os Jogos Paradesportivos da Reme. Apenas nos Jires a unidade já conquistou mais de dez edições. Para a diretora da escola, Claudeci de Paula de Almeida, o envolvimento de todos os profissionais nas competições é a chave para as vitórias consecutivas e revelação de talentos. Tantas vitórias renderam a escola, também o troféu transitório.

“Os alunos são movidos pelo entusiasmo dos professores, é isso que os motiva a competir, mas sempre deixando claro que o espírito de congraçamento com os demais alunos é o que deve prevalecer”, pontuou.

O aluno Laman de Almeida Rodrigues, do 6º ano da escola Licurgo e que este ano ficou em segundo lugar na modalidade de xadrez, concorda que o trabalho em equipe é essencial para o crescimento individual. “É importante trabalharmos juntos porque ajuda a escola crescer”, disse

Para a diretora Lucilene Fernandes de Oliveira Vendana, da escola Professor Vanderlei Rosa, que conquistou o segundo lugar, o ganho principal é oferecer aos alunos, atividades que os mantenham ocupados fora do horário de aulas. “Por isso investimos nessas ações, para que as crianças não fiquem na rua, sem uma atividade produtiva. O importante é trabalhar para atender a comunidade e faz a diferença na vida delas”, ressaltou.