Equipe de MS estreia em casa e com ginásio lotado

O representante de Mato Grosso do Sul na Superliga B de voleibol estreou em casa, na noite de sábado (28). A equipe AVP (Associação de Vôlei do Pedregal) Rádio Clube jogou no ginásio da Mace contra o Botafogo (RJ), com apoio de mais de 500 torcedores.

Amantes do vôlei de todas as idades se uniram para empurrar o time campo-grandense e prestigiar o esporte. “Já estava na hora de ter um time de Mato Grosso do Sul na Superliga. Isso abre porta pra novos investimentos e valoriza os atletas daqui. Vamos continuar apoiando a AVP que é o time do nosso coração”, afirmou o fã de voleibol, Giovane Lopes. “A AVP participando vai aumentar muito o nível do voleibol no Estado, que só tende a melhorar. Fazia anos que não tínhamos um time numa competição de alto nível. Temos que apoiar”, completou o torcedor Jonas Medeiros.

Apesar da força da arquibancada, o resultado não foi o esperado. A equipe do Botafogo venceu por 3×0 (25×17, 25×14, 25×16), mas não desanimou o time da AVP, ou a torcida que empurrou o time até o fim. Um dos destaques da partida, o oposto Malachias garante que as vitórias são uma questão de tempo. “Nosso time é muito jovem, está se acertando ainda. O Botafogo é mais experiente e fez uma boa leitura do nosso jogo. Estamos melhorando e com certeza, logo começaremos a vencer. Quero agradecer muito o apoio da torcida. É sempre bom jogar em casa, ainda mais com casa cheia”, disse.

O time da AVP conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. Incentivo para estimular o esporte de alto rendimento no Mato Grosso do Sul e oferecer opção de lazer para a população. “Fenomenal, ginásio lotado, casa cheia. O público ficou até o final e mostrou que está apoiando o esporte. O investimento está sendo feito e é importante para que novos ídolos surjam e o esporte cresça também nas categorias de base. Na Fundesporte, há investimento desde a iniciação até o esporte de alto rendimento “, disse o gerente da Unidade de Esporte de participação e Lazer da Fundesporte, Rodrigo Miranda, que esteve no ginásio para torcer pela equipe da casa.

O apoio da fundação foi aprovado e incentivado pelo público. “É muito importante que o governo invista no esporte. A gente precisa que o governo se mobilize ainda mais para trazer mais esporte de qualidade. Que haja mais projetos para tirar jovens de caminhos incertos porque o esporte e a educação salvam o jovem”, disse a torcedora Ana Maria Colibaba. O investimento da iniciativa privada também foi pedido.” O time pode chegar mais longe com mais investimentos do comércio, dos empresários. Tem que haver mais interesse da parte empresarial em ajudar o esporte e a equipe porque o esporte é muito importante”, defendeu Judson Cunha.

O próximo desafio da AVP é contra o Montecristo, em Goiânia (GO), no dia 4 de fevereiro.

