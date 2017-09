Equipe da UCDB vence partida é campeã no futsal dos Jogos Abertos

As equipes masculinas e femininas do futsal da UCDB venceram nesta terça-feira (26) seus adversários na 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande e são as campeãs na modalidade. A UCDB está entre as três melhores da competição e ainda tem atletas nas partidas de basquetebol e voleibol.

A primeira decisão foi feminina quando a UCDB ganhou a FUNLEC em um jogo acirrado. No primeiro tempo UCDB fez 2 a 0. Já no segundo tempo a FUNLEC reagiu e marcou 1 gol, mas não conseguiu vencer da UCDB que fez mais 1 gol e ganhou a partida por 3×1. Em terceiro lugar ficou E.C. Comercial.

No masculino, o primeiro jogo foi a definição de 3º e 4º, quando ABC Arena Premier fez 8 a 2 contra FUNLEC e garantiu com tranquilidade a terceira colocação. E a campeã, UCDB que disputou com Aquarela/Instituto JB, fez 1 gol no primeiro tempo e 1 no segundo tempo fechando a vitória com 2×0.

Programação

Nesta quarta-feira (27) será definido o 3º e 4º lugar masculino do basquete com os jogos a partir das 19h entre Neon Concursos e FUNLEC. A competição acontece no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), na Rua Tropeiro esquina com rua Estefânia. A final do basquete será no sábado (30), às 19h, entre UCDB e Deportivo América.

No handebol, as finais no masculino e feminino serão realizadas no sábado, e as partidas dependem dos vencedores desta quarta-feira (27), quando as equipes femininas jogam às 19h na partida entre Stilo Handebol/União ABC “A” contra Stilo Handebol/União ABC “B”. E às 19h45 jogam os times masculinos FUNLEC contra Stilo Handebol/União ABC “A”. As partidas de handebol acontecem no Ginásio do Rádio Clube Campo.

Já o Voleibol conhecerá seus campeões na sexta-feira (29). A partir das 19h os times femininos buscam a vitória AABB/Uniderp contra UCDB. Às 19h30 é a vez do masculino, quando MECARI Vôlei enfrenta UCDB na busca pela vitória.

Premiação

Após os jogos, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), faz a entrega de medalhas dos três primeiros lugares e a cerimônia de encerramento geral e entrega de troféus será realizada dia 6 de outubro no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE).

