Equipe da casa, Strong Bike Coxim brilha na Etapa do Estadual MTB XC na Trilha do Cristo

A prova tinha dois quilômetros e trezentos metros, num circuito muito técnico, com obstáculos naturais e no formato de XCO (Cross Country Olímpico) - Divulgação

A Strong Bike Coxim dominou a etapa do estadual em seis categorias, a prova foi disputada na manhã do último domingo (29), na Trilha do Cristo em Coxim.

Com 14 ciclistas participando da competição, a equipe de Coxim conquistou vitória na Categoria Elite Masculina com Elismar Ferreira, Elite Feminina com Fernanda Dourado, Open Masculina com Donizete de Souza Leite (Nino), Open Feminina com Rosiane Moraes, Master B2 Fernando Soares, na Kids Pedro Lucas Dourado da Silva, também subiram ao pódio os na Open Masculina Devanildo de Araújo em 2º e na Master A Vagner Braga em 4º e em 3º Ana Julia Dourado da Silva na Kids.

Com um aproveitamento surpreendente a equipe conquistou 9 pódios e foi o destaque do evento, e da organização que reuniu mais de 150 atletas do estado do Mato Grosso do Sul.

A prova tinha dois quilômetros e trezentos metros, num circuito muito técnico, com obstáculos naturais e no formato de XCO (Cross Country Olímpico).

Para o atleta Elismar Ferreira essa foi a prova mais dura e técnica do Mountain Bike sul mato-grossense. “Com a ajuda da prefeitura e câmara de vereadores colocamos Coxim novamente em destaque no nosso estado com uma pista elogiada pelos amantes do MTB”.