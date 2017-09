Equipe da Capital conquista o tricampeonato de futsal feminino no Jojums

Coxim (MS) – O favorito venceu o torneio feminino de futsal dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). A equipe da Escola Raul Sans de Matos/Funlec, de Campo Grande, conquistou o tricampeonato na manhã desta quarta-feira (6.9), no ginásio Fernando Fontoura, em Coxim, após a vitória contra a Escola Presidente Vargas, de Dourados.

O time da Capital abriu o placar no primeiro lance de jogo. Na saída de bola, Maria aproveitou o lançamento e fez 1×0. Pouco depois, em cobrança de falta, Danny ampliou o marcador. Dourados acertou a defesa e Campo Grande diminuiu o ritmo. O jogo ficou morno até o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, as meninas da Funlec voltaram a pressionar, mas paravam nas defesas da goleira Maria Luísa. Aos 13, Danny voltou a balançar a rede. Depois foi a vez de Vanessa marcar dois e fechar o placar. Fim de jogo: Campo Grande 5×0 Dourados.

Com o resultado, a Funlec volta aos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) para representar o Estado. No time, experientes como a goleira Natália (Japa), eleita destaque da partida, e Danny. As duas são tricampeãs dos Jojums e medalhistas de bronze da segunda divisão em 2015.

“Graças a Deus conseguimos. Foi muita luta, foram muito treinos. Foi merecido. Só tenho a agradecer ao Val e a torcida. Vamos representar bem o Estado e lutar até o fim ”, disse Danny. A colega Kleicy completou: “Esse ano a gente foi muito melhor. Treinamos o ano todo e conseguimos o que queríamos. Agora vamos treinar duro de novo, para ir bem no brasileiro”.

Emocionado, o técnico Val elogiou o desempenho das garotas e também prometeu esforço no nacional. “O tricampeonato é uma marca muito expressiva, trabalho e confio muito nessas meninas. A gente vem para representar bem nossa cidade e nossa instituição e lá fora poder representar bem Mato Grosso do Sul. Vamos treinar bastante para chegar lá e tentar ficar entre os quatro”.

O terceiro lugar ficou com a equipe de Amambai. No masculino o título foi para Vicentina. Prata para Pedro Gomes e bronze para Corumbá.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

