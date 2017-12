Entrega do prêmio Esporte MS 40 Anos foi de festa e homenagens

Um grande evento que reuniu centenas de pessoas, entre elas, familiares dos homenageados, prefeitos, deputados, vereadores e gestores municipais - Fotos: Paulo Josué

O esporte de Mato Grosso do Sul foi destaque na noite dessa terça-feira (19) com o prêmio Esporte MS 40 Anos realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital. Foram homenageados atletas, técnicos e árbitros destaques do ano. Um grande evento que reuniu centenas de pessoas, entre elas, familiares dos homenageados, prefeitos, deputados, vereadores e gestores municipais.

A atleta de handebol, Bruna Lima Rocha Silva, foi indicada para o prêmio pela Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul (FHMS) e disse que ficou surpresa pelo prêmio. “Primeiramente foi algo inesperado, mas foi de grande satisfação saber que o esforço, a dedicação nos treinos e campeonatos deram resultados”, contou a artilheira e melhor atleta do campeonato estadual de handebol adulto.

A Fundesporte homenageou também projetos e pessoas que contribuíram para o crescimento do esporte no Estado como os executados pela Copagaz, Roberto Som, Drogaria do Lázaro, Santa Clara, UCDB, professora Rose Rocha e o servidor Anibal de Lima – que faleceu em setembro deste ano -, dedicando mais de uma década no atendimento ao público na recepção da Fundesporte.

Dalton Hian Caetano de Andrade, estava muito feliz com o prêmio. “É um orgulho representar Campo Grande e ser reconhecido me dá forças para conquistar mais medalhas”, disse o paratleta que é deficiente visual e conquistou 1º lugar nos 100m, 2º no arremesso de peso e 2º no lançamento de dardo nas Paralimpíadas Escolares Nacional de 2017.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, compareceu ao evento e comentou que o esporte vem se destacando cada vez mais em Mato Grosso do Sul, devido ao grande trabalho da equipe da Fundesporte e acredita que o esporte é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sociedade.

Em seu discurso, o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, reafirmou o “nosso compromisso é de melhorar a cada ano e dar mais condições para que nossos atletas e técnicos possam treinar e ter resultados cada vez melhores”, concluiu.

A premiação foi entregue pelo diretor-presidente da Fundação, Marcelo Miranda, pelo secretario de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; pelo presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mocchi; e também pelos representantes da Casa de Leis deputados Herculano Borges e João Grandão; pelos prefeitos de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes, e de Sonora, Enelto Ramos da Silva; pelo reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Padre Ricardo Carlos, e pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Antonio José Ângelo Motti. Confira as fotos.

Athena Stoeltzlen – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Paulo Josué