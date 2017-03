Enquanto recorre, Ferj só venderá ingressos para setores do Flu no Engenhão

Somente os ingressos de setores destinados aos torcedores do Fluminense no Engenhão começam a ser vendidos nesta quinta-feira. Logo após a decisão judicial de manter torcida única na final da Taça Guanabara, domingo, com torcida única, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou que bloqueará os bilhetes destinados à torcida do Flamengo enquanto recorre. Os dois clubes tão tentarão reverter a decisão.

O Estatuto do Torcedor determina que os ingressos sejam colocados à venda 72h antes do jogo. O diretor de Competições da Ferj, Marcelo Vianna, disse que não sabe até quando bloqueará a venda de ingressos para o setor destinado aos flamenguistas. A partir do momento em que se esgotarem a venda de ingressos do setor norte e oeste, a Ferj liberará os ingressos para as alas leste e sul, destinadas inicialmente ao Flamengo

"Essa decisão precisa ser revertida. Essa situação é mais perigosa do que jogar com torcida dupla. Tem variáveis mais importante que precisam ser analisadas. Não é só o mandante do jogo. É preciso analisar a quantidade de seguidores que o visitante (o Flamengo) tem e o momento que o clube está vivendo. Como deixar uma torcida maior e mais motivada em casa e levar uma menor ao estádio? Isso é sempre mais complicado e perigoso", argumentou Vianna.

Ele disse que não há tempo hábil para adiar a partida nem para transferi-la para outro Estado, possibilidades que chegaram a ser cogitadas pelo presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello.

Vianna disse ainda que vai discutir com a Polícia Militar estratégia para que a torcida do Flamengo compre ingressos destinados aos torcedores do Fluminense. "É uma coisa que pode acontecer. E eu coloquei isso na reunião com o juiz. Mas é decisão e temos de cumprir", afirmou.

