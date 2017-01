Engenhão dá prejuízo de meio milhão de reais em só dois jogos do Carioca

O Campeonato Carioca mal começou e uma coisa já está clara: jogar no Engenhão é sinônimo de prejuízo. O estádio da zona Norte do Rio recebeu duas partidas na primeira rodada da Taça Guanabara, sendo uma delas um clássico, e, juntas, elas geraram um déficit de mais de meio milhão de reais. Exatamente R$ 528.427,16.

No sábado, o Botafogo recebeu o Nova Iguaçu para um público de 6.689 torcedores, dos quais apenas 818 entraram sem pagar. A renda líquida da partida foi R$ 106 mil, mas as despesas bateram em R$ 424 mil. Assim, o jogo teve um prejuízo de R$ 317,8 mil.

Já o clássico entre Vasco e Fluminense, para 11.711 torcedores, teve uma renda de R$ 353 mil. Só as despesas, porém, passaram de R$ 560 mil, incluindo aí uma taxa de R$ 200 mil como aluguel do estádio. No fim, um prejuízo de R$ 210,5 mil, dividido por igual entre Vasco e Fluminense.

O Engenhão foi reaberto este ano com o duelo entre a seleção brasileira e a Colômbia, na quarta-feira da semana passada. O jogo, cuja renda foi revertida para a Chapecoense, também foi um fracasso de público: pouco mais de 18 mil pagantes.

Veja Também

Comentários