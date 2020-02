Empates predominam na rodada e Estadual de Futebol tem novo líder

Campo Grande (MS) – Os empates foram a tônica da quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. Dos cinco jogos realizados, no sábado (08.02) e domingo (09.02), quatro terminaram em igualdade. O Águia Negra, único vencedor do final de semana, fez o dever de casa e reassumiu a liderança do certame. A competição é apoiada pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A rede não balançou no duelo entre Clube Esportivo Nova Andradina (Cena) e Sociedade Esportiva Pontaporanense (Sep). O placar zerado deu início à rodada, em jogo isolado na tarde de sábado (08.02), no Estádio Luiz Soares Andrade, o Andradão, em Nova Andradina. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que brigam na parte de baixo da tabela.

A Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) recebeu o Esporte Clube Comercial neste domingo (09.02) e, apesar de propor mais o jogo, desperdiçou oportunidades de sair com os três pontos. Luciano inaugurou o marcador para os donos da casa, aos 11 minutos do primeiro tempo, enquanto Thiago deixou tudo igual ao Colorado de Campo Grande, aos 32 da mesma etapa. Empate em 1 a 1, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, em Chapadão do Sul.

No Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, as emoções aconteceram apenas no segundo tempo de Operário versus Aquidauanense. A etapa inicial foi “morna”, sem chances de gol criadas e jogo truncado no meio-campo. O Azulão da Princesa voltou do intervalo com comportamento mais ofensivo, investindo em jogadas pelas alas do gramado. Com isso, conseguiu abrir 2 a 0.

O primeiro tento foi assinalado por Keverson, aos quatro minutos da etapa complementar. Aos 21, o experiente Agnaldo ampliou para o Aquidauanense. O Galo diminuiu com Borges, no minuto 36 e chegou ao 2 a 2 com Rychely no último lance do confronto, já nos 48 minutos. No final das contas, o empate, com “cara” de virada, foi comemorado pelos operarianos presentes no Morenão.

A partida mais emocionante da rodada do fim de semana foi entre Costa Rica e Maracaju

A partida entre Costa Rica Esporte Clube (Crec) e Maracaju Atlético Clube (Mac), no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão, foi a mais eletrizante da rodada. Afinal, foram oito gols, 4 a 4 e ambas as equipes tiveram de suar a camisa. Só no primeiro tempo, a rede balançou seis vezes. Os visitantes saíram na frente, aos 24, com Marco Tulio e Mohamed empatou para a Cobra do Norte, seis minutos depois. O Mac, no entanto, tratou de tomar a dianteira do marcador com Douglas Candango (32’): 2 a 1.

A equipe mandante reagiu no final do primeiro tempo do compromisso, em uma sequência de três gols. Coruja, duas vezes (38’ e 41’), virou a partida, e Felipe, já nos acréscimos (47’), ampliou, deixando o confronto em 4 a 2 na ida para o intervalo. No segundo tempo, o Maracaju conseguiu alcançar o adversário com mais dois gols de Douglas Candango (7’ e 44’). Com o empate em casa, o Crec chegou a sete pontos e perdeu a liderança.

Quem assumiu a ponta foi o atual campeão Águia Negra, único a sair com a vitória na quarta rodada do Sul-Mato-Grossense. O Rubro-Negro venceu o Corumbaense por 2 a 1, em casa, no Estádio Municipal Prefeito Iliê Vidal, popularmente conhecido como Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Ambas as torcidas comemoraram gol apenas na etapa complementar.

Jefferson Tanque, aos nove minutos, marcou para a agremiação pantaneira. O Águia chegou à virada com dois gols de Preto, em um intervalo de quatro minutos (33’ e 37’). O time rio-brilhantense é o único com 100% de aproveitamento na competição, em três jogos disputados.

Confira a classificação momentânea do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020:

1°: Águia Negra – 9 pontos (3 jogos)

2°: Costa Rica – 7 pontos (3 jogos)

3°: Operário – 4 pontos (3 jogos)

4°: Aquidauanense – 4 pontos (2 jogos)

5°: Maracaju – 4 pontos (3 jogos)

6°: Comercial – 4 pontos (3 jogos)

7°: Serc/Chapadão – 4 pontos (3 jogos)

8°: Cena/Nova Andradina – 2 pontos (3 jogos)

9°: Corumbaense – 1 ponto (3 jogos)

10°: Pontaporanense – 1 ponto (4 jogos)

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto do destaque: Franz Mendes