Empate corintiano garante vantagem do mando ao Santos nas semifinais do Paulistão

O Santos buscará a classificação às semifinais do Campeonato Paulista nesta terça-feira, quando vai visitar o Red Bull Brasil no Moisés Lucarelli, mas já sabe que terá a vantagem do mando de campo caso avance de fase. E isso foi assegurado pelo empate entre Ferroviária e Corinthians, domingo, por 1 a 1, em Araraquara.

No Paulistão, a classificação geral é levada em consideração para definir os confrontos das semifinais, sendo que os pontos conquistados nas quartas também são somados. E os resultados dos confrontos de ida determinaram que o Santos terá ao menos a segunda melhor campanha se avançar de fase.

O triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Brasil, sábado, no Pacaembu, levou o Santos aos 26 pontos no somatório da classificação do Paulista, atrás apenas exatamente do clube campineiro, que está com 27. E agora também à frente do Palmeiras, que também somou 26 pontos, mas possui uma vitória a menos - 8 a 7 -, após o empate por 1 a 1 com o Novorizontino, também no sábado.

Mais importante para o Santos nesse momento de definição dos semifinalistas é que apenas o Palmeiras poderá ultrapassá-lo caso ambos avancem de fase. O Corinthians, que até tinha essa possibilidade antes do começo das quartas de final, não poderá fazê-lo, pois está com 22 pontos após empatar em Araraquara. Assim, ficará atrás do Santos mesmo que vença a Ferroviária na quarta-feira e o clube da Baixada perca para o Red Bull, mas se classifique, na terça.

Na terça-feira, portanto, o Santos definirá a sua classificação às semifinais e também se avançará com a segunda ou a melhor campanha. E caso triunfe já estará garantido com o melhor desempenho entre os quatro semifinalistas. Já a conquista da vaga com empate só o fará ser o primeiro colocado se o Palmeiras não bater o Novorizontino. E em caso de derrota, o time terá a melhor campanha apenas se o clube da capital for eliminado pela equipe do interior.

Podendo até perder por um gol de diferença para ser semifinalista, o Santos visita o Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli, às 20 horas desta terça-feira. Uma hora depois, o Palmeiras vai receber o Novorizontino, no Pacaembu. Os jogos vão definir dois semifinalistas e o time de melhor campanha até as quartas de final do Paulistão - Red Bull, Santos ou Palmeiras.

Na quarta-feira, serão disputados os outros dois jogos das quartas de final: Ituano x São Paulo, às 19h15, no Novelli Júnior, e Corinthians x Ferroviária, às 21h30, em Itaquera. Sairá desses jogos o rival do Santos nas semifinais se o clube da Vila Belmiro passar de fase.

Confira como está a classificação do Paulistão após a disputa dos duelos de ida das quartas de final:

1º - Red Bull Brasil - 27 pontos

2º - Santos - 26 pontos (8 vitórias)

3º - Palmeiras - 26 pontos (7 vitórias)

4º - Corinthians - 22 pontos

5º - Novorizontino - 21 pontos

6º - Ferroviária - 19 pontos

7º - São Paulo - 18 pontos

8º - Ituano - 17 pontos