Embalados após título, Soares e croata estreiam com vitória em Estocolmo

Embalados após a primeira conquista da dupla, Bruno Soares e Mate Pavic estrearam com vitória no Torneio de Estocolmo, na Suécia. Nesta quarta-feira, brasileiro e croata derrotaram os britânicos Jonny O'Mara e Ken Skupski por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h21min de jogo.

A vitória garantiu a parceria na segunda rodada, que já equivale às quartas de final. Seus próximos adversários ainda não foram definidos. Vão sair do duelo entre os irmãos suecos Elias Ymer e Mikael Ymer e a dupla formada pelo moldávio Radu Albot e o também sueco Robert Lindstedt.

Nesta quarta, Soares e Pavic dominaram o jogo, mas sofreram mais do que o esperado. Acabaram sofrendo uma quebra de saque em cada set. Mesmo assim, souberam controlar os principais pontos da partida e tiraram vantagem dos erros dos rivais, que cometeram seis duplas faltas ao longo do confronto.

Brasileiro e croata vêm de grande conquista no fim de semana. Eles foram campeões do Masters 1000 de Xangai, na China. Foi o primeiro título obtido pela dupla, formada em junho deste ano. Até então, eles vinham tendo dificuldade para emplacar boas sequências de jogos.

Em Estocolmo, eles foram a parceria cabeça de chave número três. Os principais favoritos ao título são o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau. Soares é o único tenista brasileiro na competição sueca, de nível ATP 250.