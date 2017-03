Embalado, Federer estreia com vitória em Miami; Bellucci é derrotado por Isner

Embalado pela conquista do título em Indian Wells, na semana passada, Roger Federer estreou neste sábado no Masters 1000 de Miami com vitória relativamente tranquila sobre o jovem norte-americano Frances Tiafoe, de apenas 19 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Embora tenha liquidado a partida em apenas 1h12min, o tenista suíço precisou disputar um tie-break para fechar o primeiro set diante de um adversário que ocupa a 101ª posição do ranking mundial e só entrou na chave principal após passar pelo qualifying do importante torneio norte-americano.

Apesar de estar jogando diante de uma lenda da história do tênis, que hoje ocupa o sexto lugar no ranking da ATP, Tiafoe confirmou todos os seus saques sem oferecer chances de quebra na primeira parcial, assim como fez Federer, fato que forçou a disputa do tie-break. No desempate, porém, o recordista de títulos de Grand Slam foi bem superior ao fechar em 7/2.

No segundo set, aliás, o surpreendente tenista da casa chegou a quebrar o serviço do suíço por uma vez, mas o seu poderoso adversário converteu dois de seis break points para aplicar o 6/3 que liquidou o duelo.

Com a vitória na estreia, Federer avançou à terceira rodada, pois estreou direto na segunda por ser o quarto cabeça de chave em Miami. O seu próximo adversário na competição será o vencedor do confronto entre o argentino Juan Martín del Potro e o holandês Robin Haase, que está previsto para fechar a programação deste sábado.

BELLUCCI PERDE - Se Federer precisou suar mais do que imaginava para eliminar um jovem garoto na estreia em Miami, o brasileiro Thomaz Bellucci deu trabalho a John Isner, mas não conseguiu desbancar o favoritismo do norte-americano em outro jogo já encerrado neste sábado na competição.

O brasileiro foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), e deu adeus à chave de simples na segunda rodada, após ter estreado com uma vitória sobre o francês Stephane Robert.

Atual 23º colocado da ATP, Isner travou um primeiro set equilibrado com Bellucci, que só teve o seu saque quebrado por uma vez no único break point cedido ao adversário na parcial. Já no segundo, o hoje 71º tenista do mundo chegou a quebrar o serviço do norte-americano por uma vez, mas também viu mais uma vez o seu rival conquistar uma nova quebra. Assim, a disputa foi ao tie-break, no qual o jogador da casa foi um pouco melhor para fechar em 7/5.

Bellucci levava vantagem de duas vitórias e uma derrota nos três duelos anteriores com Isner, que agora empatou este retrospecto e avançou à terceira rodada em Miami para enfrentar Alexander Zverev. Em outro jogo deste sábado, o alemão se classificou para a próxima fase de forma tranquila ao arrasar o taiwanês Yen-Hsun Lu por 6/0 e 6/3.

GOFFIN E BERDYCH TAMBÉM AVANÇAM - Em outros dois jogos encerrados há pouco em Miami, o belga David Goffin e o checo Tomas Berdych também confirmaram a condição de respectivos oitavo e décimo cabeças de chave para irem à terceira rodada. Goffin superou Darian King, de Barbados, por 7/5 e 6/1, enquanto Berdych eliminou o russo Andrey Rublev com parciais de 6/3 e 6/2.

O próximo adversário de Goffin será o argentino Diego Schwartzman, que no início das partidas do dia eliminou o espanhol David Ferrer. Já Berdych terá pela frente como próximo rival o luxemburguês Gilles Muller, que passou pelo italiano Andreas Seppi por duplo 7/6, com 7/3 e 7/1 nos tie-breaks.

Outro norte-americano que se garantiu na terceira rodada em jogo já encerrado neste sábado foi Sam Querrey, 24º cabeça de chave, que bateu o espanhol Tommy Robredo por 6/2 e 6/3. Já o espanhol Feliciano López e o italiano Paolo Lorenzi não conseguiram justificar o status de 31º e 32º pré-classificados e foram eliminados.

López caiu diante do tunisiano Malek Jaziri com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Já Lorenzi foi superado pelo francês Adrian Mannarino com 6/4, 3/6 e 6/2. Jaziri, por sinal, será o próximo adversário do suíço Stan Wawrinka, cabeça de chave número 1 em Miami.

