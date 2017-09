Embalada, seleção feminina de vôlei faz 1º treino no Japão para Copa dos Campeões

Embalada pelos três títulos que conquistou nas três competições que disputou até aqui nesta temporada, a seleção brasileira feminina de vôlei fez na manhã desta sexta-feira, em Tóquio, o seu primeiro treino no Japão visando a Copa dos Campeões, torneio que será realizado entre os próximos dias 5 e 10 em solo japonês.

Depois de realizar dois amistosos com os Estados Unidos em Anaheim, na Califórnia, onde perdeu uma partida e ganhou outra antes de viajar para este seu próximo desafio, o Brasil está em processo de aclimatação à capital japonesa e ao fuso horário antes de estrear na Copa dos Campeões no início da madrugada de terça-feira,

quando encara a Rússia em confronto a partir de 0h40 (de Brasília).

Após decepcionar na Olimpíada do Rio no ano passado, quando não soube aproveitar o fator quadra para buscar um histórico tricampeonato olímpico depois dos ouros de Pequim-2008 e Londres-2012, a seleção comandada por José Roberto Guimarães começou um novo ciclo que visa principalmente os Jogos de Tóquio-2020. E, mesmo em processo de renovação e testando jovens jogadoras que estão atuando com outras experientes e consagradas, a equipe nacional já obteve os troféus do Montreux Volley Masters, do Grand Prix e do Campeonato Sul-Americano.

Atual vencedor da Copa dos Campeões, o Brasil agora buscará manter o embalo nesta edição da competição realizada no Japão, que também conta com a presença da seleção anfitriã, dos Estados Unidos, da Rússia, da China e da Coreia do Sul.

Após enfrentar as russas na estreia de terça, a seleção brasileira voltará a jogar pelo torneio na quarta, contra a China, também no início da madrugada neste horário de 0h40 (de Brasília), antes de descansar na quinta-feira. Na sexta do dia 8, o time dirigido por Zé Roberto retorna à quadra para medir forças com o Japão, mas desta vez às 7h15, antes de finalizar campanha em confrontos diante da Coreia do Sul, às 3h40 de sábado, e EUA, às 2h40 de domingo.

Pelo regulamento da competição, na qual todas as seleções se enfrentam por uma vez em turno único, quem somar o maior número de vitórias fica com o título.

"É muito importante chegarmos antes para nos adaptarmos ao fuso horário e à alimentação. Estamos confiantes e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na Copa dos Campeões. Fizemos dois nos amistosos nos Estados Unidos que nos ajudaram bastante. Vejo nossa equipe focada em alcançar um bom resultado e vamos seguir nos preparando para fazermos uma boa estreia contra a Rússia", disse a ponteira Natália, eleita a melhor jogadora do último Grand Prix, em declarações reproduzidas nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Já a oposta Tandara, que ganhou o prêmio de MVP do último Sul-Americano, lembrou da forma de atuar da seleção russa, tradicional potência do vôlei, que será uma pedreira encarada pelas brasileiras já na estreia desta Copa dos Campeões.

"Termos chegado alguns dias antes foi fundamental. Esses dias aqui vão nos ajudar a nos adaptarmos da melhor maneira possível para estrearmos bem contra a Rússia. As russas têm um estilo de jogo diferente, com bolas altas, e vamos nos preparar para enfrentá-las. Essa temporada está sendo especial para esse grupo e terminar a Copa dos Campeões com o um bom resultado é um dos nossos objetivos nesse ano", afirmou.

Veja Também

Comentários