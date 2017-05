Em volta às piscinas no Maria Lenk, Cielo fica em 3º nos 100 metros livre

De volta às piscinas para uma competição de alto nível um ano após sofrer o maior baque de sua carreira, o nadador Cesar Cielo ficou em terceiro lugar na final da prova dos 100 metros livre do Troféu Maria Lenk, que está sendo disputado no parque aquático de mesmo nome, na Barra da Tijuca, no Rio. O nadador fechou a prova em 48s92, sendo superado por Gabriel Santos (48s11) e Marcelo Chierighini (46s76), todos do Pinheiros.

Assim como acontecera no Troféu Maria Lenk do ano passado, quando Cesar Cielo não alcançou o índice olímpico, o resultado desta quinta não é suficiente para o nadador estar no Mundial que ocorre de 14 a 30 de julho, em Budapeste, na Hungria.

Mesmo assim, ele era só sorrisos após a prova. Isso porque a disputa dos 100 metros não é a sua preferida - ele confidenciou após a disputa que, se dependesse dele, se concentraria apenas nas provas de 50 metros, nas quais o astro estará presente nesta sexta-feira e no sábado neste Troféu Maria Lenk.

"Eu tinha nadado um pouco mais baixo (deste tempo cravado na final desta quinta) para esses 100 metros, mas ao mesmo tempo é um prova da qual eu estou tentando fugir desde o começo do ano. Tinha pensado até em nadar os 50 metros costa em vez dos 100 metros livre. Foi uma prova boa, mas minha virada foi muito ruim. É uma das coisas que eu tenho que trabalhar este ano", comentou o nadador.

