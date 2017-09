Em volta ao Italiano após 20 dias, Roma bate Verona por 3 a 0 com 2 gols de Dzeko

Depois de não poder jogar na rodada anterior do Campeonato Italiano, quando teve a sua partida agendada para o último dia 9 contra a Sampdoria adiada por causa de uma forte tempestade que afetou o local do confronto, a Roma voltou a atuar pela competição neste sábado e não decepcionou os seus torcedores. No Estádio Olímpico da capital nacional, o time venceu o Verona por 3 a 0 e conquistou o seu segundo triunfo em três partidas disputadas até aqui no torneio.

Com um jogo a menos do que os adversários diretos na luta pelas primeiras posições e de volta ao Italiano após 20 dias sem atuar na Série A nacional, o time romano contou com dois gols do bósnio Edin Dzeko e um do belga Radja Nainggolan para chegar aos seis pontos e assumir o sétimo lugar da tabela, ficando logo atrás da zona de classificação para a Liga Europa.

Atual vice-campeã italiana, a Roma, porém, está seis pontos atrás da Inter de Milão, líder, que já superou a equipe romanista nesta edição do Italiano e horas mais cedo se manteve com 100% de aproveitamento na competição ao derrotar o Crotone por 2 a 0, fora de casa. Já o Verona seguiu com apenas um ponto, na penúltima posição, logo atrás do Crotone, time que abre a zona do rebaixamento em 18º lugar.

Devido ao adiamento da partida do último dia 9, a Roma ficou 20 dias sem jogar no Italiano também pelo fato de que a competição precisou ser paralisada nas semanas anteriores por causa da disputa de rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar da falta de ritmo de jogo e da forte chuva que atingiu a capital nacional na parte inicial do confronto deste sábado, o time romano abriu 2 a 0 no placar em apenas 33 minutos. Quando o Estádio Olímpico ainda era atingido por uma tempestade, a equipe da casa fez 1 a 0 aos 22 minutos em bela trama do ataque que foi concluída do centro da grande área com uma finalização de Nainggolan.

Pouco depois, aos 33, Alessandro Florenzi fez bela jogada pelo lado direito e cruzou com precisão para Dzeko, de cabeça, ampliar para 2 a 0. Florenzi, por sinal, voltou a fazer neste sábado um jogo como titular após quase dez meses afastado por causa de grave lesão no joelho.

Na etapa final, o atacante bósnio voltou a balançar as redes aos 16 minutos após receber cruzamento do sérvio Aleksandar Kolarov e tocar para o gol. Do outro lado, o goleiro Allison, titular da Roma que defendeu o time após atuar pela seleção brasileira nas Eliminatórias, teve muito pouco trabalho durante o confronto.

FIORENTINA VENCE - Em outro duelo encerrado há pouco pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina venceu o Bologna por 2 a 1, em casa, e se garantiu na sexta posição da tabela, com os mesmos seis pontos da Roma, mas em vantagem nos critérios de desempate.

Todos os gols do duelo saíram no segundo tempo. Federico Chiesa abriu o placar para o time de Florença aos 6 minutos. Porém, Rodrigo Palácio empatou logo em seguida, aos 7, antes de German Pezzela assegurar o triunfo para os anfitriões aos 24. A derrota fez o Bologna estacionar nos quatro pontos e ficar na 11ª posição.

