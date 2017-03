Em último treino, Tite repete seleção com Firmino no ataque

A seleção brasileira não terá surpresas para enfrentar o Uruguai, nesta quinta-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite escalou o time no último treino antes do jogo, nesta quarta-feira, com a mesma formação utilizada na atividade do dia anterior, ainda em São Paulo, com o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, como titular na vaga de Gabriel Jesus, machucado.

A equipe realizou um treino de reconhecimento no Estádio Centenário de aproximadamente uma hora de duração. Os jogadores inicialmente fizeram um aquecimento, depois foram divididos em dois times para um trabalho em campo reduzido. Nesta etapa, Tite separou as equipes exatamente entre titulares e reservas. A formação principal teve, mais uma vez: Allison; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro; Philippe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Firmino.

Essa escalação trabalhou na terça-feira em um treino tático no CT do São Paulo. A atividade foi a primeira com o grupo completo. O treinador manteve a base dos últimos jogos, quando a seleção brasileira conquistou seis vitórias seguidas e assumiu a liderança das Eliminatórias, com quatro pontos de vantagem para o Uruguai, o vice-líder e adversário desta quinta no Estádio Centenário.

No treino desta quarta-feira o treinador colocou na formação reserva: Weverton; Fágner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Willian, Giuliano, Diego e Dudu; Diego Souza.

O terceiro goleiro, Ederson, permaneceu separado do restante do grupo para treinar com o preparador, Taffarel. Ao fim desse estágio da atividade, o elenco treinou o posicionamento em jogadas de bola parada.

