Em sessão com chuva, Vettel é o mais rápido no segundo treino livre na Hungria

Em um resultado pouco comum nos últimos tempos na Fórmula 1, a Ferrari ficou na frente da Mercedes, nesta sexta-feira, no segundo treino livre para o GP da Hungria, a terceira etapa da temporada de 2020. Graças à chuva que caiu no circuito de Hungaroring, em Budapeste, o alemão Sebastian Vettel ficou na frente do finlandês Valtteri Bottas e liderou a sessão. O inglês Lewis Hamilton, o mais rápido do dia com a marca que fez na primeira atividade, nem chegou a completar uma volta rápida para marcar tempo.

O tetracampeão mundial, que deixará a Ferrari ao final desta temporada e pode se transferir para a Racing Point, cravou 1min40s464 na melhor de suas 12 voltas, e superou Bottas. Vencedor do GP da Áustria e atual líder do campeonato, o piloto da Mercedes teve o seu melhor tempo em 1min40s736, mas conseguir dar apenas cinco giros no circuito húngaro.

Quem completou o Top 3 em Budapeste foi o espanhol Carlos Sainz Jr.. Futuro companheiro do monegasco Charles Leclerc na Ferrari, o atual piloto da McLaren ficou a 1s320 - fez 1min41s784 - de seu antecessor na equipe italiana.

O canadense Lance Stroll e o mexicano Sergio Pérez, ambos da Racing Point, fecharam os cinco mais rápidos da sessão, à frente do francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Seu compatriota Romain Grosjean, da Haas, foi o oitavo, atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Na sequência vieram o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e Leclerc, que completou a lista dos 10 primeiros colocados.

Somente 13 pilotos marcaram tempo nesta segunda sessão de treinos livres. Além de Hamilton, o francês Esteban Ocon (Renault), o australiano Daniel Ricciardo (Renault), o canadense Nicholas Latifi (Williams), o britânico George Russell (Williams), o tailandês Alexander Albon (Red Bull) e o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) chegaram a andar, mas sem completar voltas rápidas.

Os pilotos voltarão a acelerar em Hungaroring neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP da Hungria será às 10h10 do domingo.