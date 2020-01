Em semana de estreia, Palmeiras aguarda fechar negociações de jogadores

A semana de estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista traz também a expectativa por novidades em transferências. Com o elenco de volta dos Estados Unidos depois da participação e do título na Florida Cup, a diretoria pretende intensificar as conversas em andamento. O atacante Rony, do Athletico, pode chegar enquanto há outras três saídas de jogadores em estágio avançado.

O primeiro que deve ter a negociação concretizada é o atacante Deyverson. O jogador está na Espanha desde a semana passada e, inclusive, já publicou um texto de despedida. Resta agora apenas a troca de documentos entre Palmeiras e o Getafe para formalizar o empréstimo. O atacante ficará no novo time por seis meses, com a possibilidade de ser comprado por R$ 28 milhões caso cumpra algumas metas.

Mais outros dois jogadores do Palmeiras podem ir para a Espanha nesta semana. O meia Gustavo Scarpa interessa ao Almería e o volante Matheus Fernandes recebeu proposta do Barcelona. As negociações estão próximas do desfecho. Durante a Florida Cup, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por não escalar a dupla, para evitar que possíveis lesões prejudicassem as duas transferências.

A diretoria trabalha com outras negociações de saídas. O volante Jean e o meia Guerra não viajaram aos Estados Unidos para conversarem com possíveis interessados. Os dois receberam sondagens, mas não houve avanço. Apesar da situação, os dois vão continuar treinando na Academia de Futebol, à espera de definição. No entanto, não devem ser utilizados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Em busca da primeira contratação para 2020, o Palmeiras conversa com o Athletico e com os representantes do atacante Rony. O jogador tem contrato com a equipe até julho de 2021, com multa rescisória fixada em R$ 55 milhões. O Corinthians tentou levar o atleta, mas desistiu diante da alta pedida financeira.

O primeiro jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista será na quarta-feira, contra o Ituano, no estádio Novelli Junior, às 19h15. Já na segunda rodada, a equipe terá pela frente o clássico com o São Paulo, em Araraquara.