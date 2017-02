Em São Paulo, Marquinhos e diretor da Funesp buscam parceria esportiva para Campo Grande

Para aumentar as atividades de esporte e lazer em Campo Grande, o Prefeito Marquinhos Trad e o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, visitaram nesse sábado (4) a Fundação Cafu em São Paulo-SP com possibilidades trazer parceria esportiva para capital.

Acompanhado de Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, ex-jogador de futebol da seleção Brasileira e fundador da Instituição, o Prefeito de Campo Grande conheceu as instalações e visitou locais de treinamentos esportivos e cursos profissionalizantes.

O prefeito Marquinhos Trad, ao conversar com o ex-jogador de Futebol Cafu viu a possibilidade de trazer para Campo Grande o Jogo do Bem, cuja finalidade é arrecadar alimentos que possam ser doados às famílias carentes. “Queremos unir todos ao esporte e ao mesmo tempo atender as famílias mais necessitadas”.

Ao receber o prefeito Marquinhos, Cafu ouviu um pouco da história de nossa capital e se prontificou em participar da campanha da dengue, gravando o vídeo alertando às pessoas a gravidade da doença.

Para Marquinhos, a ida para São Paulo foi muito positiva. Outra ação que pode vir para Campo Grande é a parceria com o chefe de equipe de motovelocidade, Alexandre Barros, que poderá trazer para o Autódromo Internacional de Campo Grande eventos de automobilismo e de motovelocidade nacional e internacional.

“É fundamental incentivar os jovens na pratica esportiva, desenvolvendo talentos e criando oportunidades”, disse o prefeito Marquinhos Trad. “A iniciativa é benéfica para nossa população, e nos auxiliará no combate à desigualdade social oferecendo atendimento sócio educativo a crianças e adolescentes”, acrescentou.

“A Fundação está atendendo 750 crianças, adolescentes e jovens em oficinas culturais, de esporte, lazer e 300 pessoas acima de 16 anos, com cursos profissionalizantes, e é com muita satisfação que recebemos a administração de Campo Grande no instituto”, comentou Cafu em sua fala ao prefeito.

Por sua vez, o Diretor da Funesp, RodrigoTerra destacou que a proposta é ter diversas atividades nos parques e praças da Capital. “Queremos que a população utilize os espaços públicos, principalmente os jovens no contraturno escolar, e estamos buscando parceiros para que junto com a Prefeitura auxiliem neste processo para movimentar os Campo-grandenses”, disse.

O jogador Juninho paulista acompanhou a visita e demonstrou interesse em colaborar para trazer o Jogo do Bem para a capital.

