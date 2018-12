Em Salvador, Bahia e Cruzeiro empatam sem gols em dia de homenagem a Zé Rafael

Zé Rafael se despede do Bahia com empate com o Cruzeiro. - Reprodução

Bahia e Cruzeiro entraram em campo, neste domingo, com as suas situações definidas no Campeonato Brasileiro. O empate sem gols no estádio de Pituaçu, em Salvador, foi o último de Zé Rafael, negociado com o campeão Palmeiras. Ele recebeu uma placa pelos seus 128 jogos das mãos de Anderson Talisca, revelado pelo clube baiano. O meia foi aplaudido no segundo tempo, quando deixou o campo para a entrada de Vinícius.

O resultado em nada modificou a situação de baianos e mineiros na tabela de classificação. Já garantido na Copa Sul-Americana, o Bahia se despediu do Brasileirão no 11.º lugar, com 48 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, garantido na Copa Libertadores por causa do título da Copa do Brasil, ficou na oitava posição, com 53 pontos.

A chuva que caiu em Salvador não atrapalhou os primeiros minutos da partida. Pelo contrário, Bahia e Cruzeiro começaram animados. A primeira grande chance foi do time mineiro aos 8 minutos. Sassá limpou a defesa e acertou a trave tricolor.

Nilton e Edigar Junio tiveram as suas chances para o Bahia aos 13 e aos 14 minutos, respectivamente, mas ficaram no "quase". Aos 24, Anderson evitou o gol de falta de Raniel - o goleiro baiano fez grande defesa no ângulo. Baianos e mineiros diminuíram o ritmo e a primeira etapa acabou sem gols.

O segundo tempo foi morno e sem chances. A torcida tricolor só se animou aos 18 minutos, quando Zé Rafael foi substituído por Vinícius e recebeu aplausos da torcida. Não aconteceu mais nada. Sem chances, baianos e mineiros se despediram do Brasileirão com a igualdade sem gols no placar.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 x 0 CRUZEIRO

BAHIA - Anderson; Flávio, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Nilton, Elton, Zé Rafael (Vinícius) e Ramires (Luiz Henrique); Gilberto e Edigar Junio (Clayton). Técnico: Enderson Moreira.

CRUZEIRO - Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva e Ederson; David (Alejandro), Raniel e Sassá (Laércio). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

CARTÕES AMARELOS - Elton, Flávio, Douglas Grolli e Luiz Henrique (Bahia); Manoel (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 338.691,00.

PÚBLICO - 27.776 pagantes.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).