Em rodada dupla em Doha, Muguruza vence na estreia, mas cai no jogo seguinte

Uma das favoritas ao título em Doha, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza não resistiu ao cansaço causado pela rodada dupla, nesta quarta-feira, e foi eliminada em seu segundo jogo do dia. No início do dia, a cabeça de chave número cinco derrotou a turca Çagla Buyukakçay por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Mas na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, Muguruza sucumbiu diante do cansaço, agravado pelo duelo em três sets, e foi batida pela chinesa Shuai Zhang com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 7/5.

Assim como Muguruza, Zhang também entrou em quadra duas vezes no dia. Mas exibiu melhor preparo físico que a espanhola. No começo do dia, a chinesa derrotou a húngara Timea Babos por 7/6 (7/3) e 6/3.

A rodada dupla se deveu à chuva que adiou quase todas as partidas marcadas para terça. Além de Muguruza e Zhang, outras duas tenistas jogaram dois confrontos nesta quarta. A porto-riquenha Mónica Puig iniciou o dia derrotando com facilidade a alemã Laura Siegemund por 6/0 e 6/1. Na sequência, aproveitou o pouco desgaste do primeiro jogo e derrotou também a casaque Yulia Putintseva por 6/2, 4/6 e 2/1.

Putintseva abandonou no terceiro set em razão do desgaste físico. No primeiro jogo do dia, ela fora beneficiada por outra desistência, da suíça Timea Bacsinszky, quando vencia por 6/1.

Pela mesma rodada de abertura, a experiente dinamarquesa Caroline Wozniacki superou a holandesa Kiki Bertens por 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave, em jogo marcado para esta quinta.

Em outros duelos da primeira rodada, a russa Daria Kasatkina venceu a romena Irina-Camelia Begu por 3/6, 6/1 e 7/5, enquanto a francesa Caroline Garcia superou a norte-americana Madison Brengle por 6/2, 4/6 e 6/3.

A checa Barbora Strycova bateu Fatma Al Nabhani, de Omã, por 6/3 e 6/0, a russa Elena Vesnina derrotou a norte-americana Christina McHale por 5/7, 6/3 e 7/6, e a também americana venceu a italiana Roberta Vinci por 6/2 e 6/3.

Já pelas oitavas de final, a eslovaca Dominika Cibulkova ganhou da russa Anastasia Pavlyuchenkova por 7/5, 2/6 e 6/2. Com o resultado, a terceira cabeça de chave espera agora a vencedora do duelo entre Strycova e a australiana Samantha Stosur para conhecer sua futura rival nas quartas de final.

