Em rodada de muitos gols, Copa Assomasul coloca as últimas três equipes na terceira fase

Numa rodada de muitos gols, a Copa Assomasul classificou as últimas três equipes para a terceira etapa da competição: Paranhos, Douradina e Porto Murtinho vão se juntar a outras 15 equipes que já garantiram suas vagas em rodadas anteriores.

O confronto válido pela terceira fase do maior campeonato amador do Centro Oeste do país reunirá as seguintes equipes: Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Jardim, Bandeirantes, Maracaju, Bela Vista, Itaquiraí, Sidrolândia, Juti, Sete Quedas, Antonio João, Rochedo, Batayporã, Paranhos, Douradina e Porto Murtinho.

Na sexta e última etapa da segunda fase da competição, a equipe de Paranhos venceu Porto Murtinho por 3 a 2 e começou a encaminhar sua classificação à etapa seguinte da competição.

Os gols de Paranhos foram marcados por Joelmir Batista e Evelio Roman, que marcou duas vezes. Vagner Gaúna e Antônio Olmedo fizeram para Porto Murtinho.

No segundo confronto do dia, o time de Douradina não tomou conhecimento do adversário e goleou Taquarussu por 7 a 2, também deixando sua classificação bem encaminhada.

Os gols de Douradina foram marcados Leniel Benites, Júnior Livoto (2), Odair Rocha, Fabio Almeida, Lucio Flavio e Giliandro Pedro. Dervan Lima e Diego Ricardy descontaram para Taquarussu.

No terceiro jogo, o último da manhã, Bataguassu foi derrotado por Porto Murtinho por 2 a 0 e ficou em situação complicada para encaminhar sua classificação. Os gols foram marcados por Antonio Olmedo e Vagner Matos.

No primeiro jogo da tarde, Paranhos atropelou o time de Taquarussu ao vencer a partida por 8 a 1. Com esse resultado, Taquarussu se despediu da competição e praticamente colocou Paranhos na primeira colocação dessa etapa.

Os gols foram marcados por Valdeci Ribeiro, Evelio Roman (3), Edimar (2), Uanderson Barbosa (de pênalti), e Alisson Valiente.

Na última partida do dia Douradina venceu Bataguassu por 3 a 2 e se classificou em primeiro lugar.

Os gols foram marcados por Odair Rocha, Fábio Almeida e Lúcio Flávio pela equipe de Douradina. Pablo Batata e Ricardo Coudebela marcaram para Bataguassu.

