Em rodada de alto nível, Dois Irmãos e Campo Grande garantem vaga na semi

Campo Grande foi uma das equipes classificadas - Edson Ribeiro

A equipe de Dois Irmãos do Buriti em primeiro e Campo Grande em segundo lugar. Assim terminou a última rodada de sábado (28) em Ribas do Rio Pardo. Ambas vão se juntar a Maracaju e Itaquiraí para a grande semifinal e final da Copa Assomasul edição 2017.

Com excelente recepção da cidade anfitriã, que proporcionou comodidade e conforto a todos, a organização sai com o dever de missão cumprida. Agora, prepara a reunião para definir o local e data da grande festa da final da competição.

No primeiro confronto do dia a equipe de Campo Grande derrotou Antônio João por 4 a 2 e ficou em boa situação para ficar com uma das vagas em disputa. Marcaram para o time da Capital Marco Antônio com três gols assinalados, um deles de pênalti, e Fernando José.

No segundo jogo, o time de Dois Irmãos do Buriti venceu Sidrolândia por 2 a 0 e também passou a ficar mais perto de uma das vagas para a semifinal da competição. Sandro Garcia e Fábio Marangão, de pênalti, deram números definitivos ao placar.

A anfitriã Ribas do Rio Pardo não suportou a pressão de Antônio João, que já tinha perdido o primeiro jogo, foi goleada por 9 a 0 e praticamente deu adeus à competição. Celso Junior com cinco gols, Welvis Franco, Caim Pedroso, Leandro dos Santos e José Nogueira, de pênalti, foram os carrascos do jogo.

No quarto confronto do dia e primeiro da tarde, Campo Grande, que havia ganhado a primeira partida, empatou em 0 a 0 com Sidrolândia. Na disputa de penalidades máximas, fez 4 a 2 em Sidrolândia e foi o primeiro time a garantir vaga nas semifinais.

No quinto e decisivo jogo para se conhecer o outro semifinalista, Dois Irmãos do Buriti, que havia vencido seu primeiro confronto, empatou em 1 a 1 com Ribas do Rio Pardo. Fabiano Marangão fez pra Dois Irmãos e Adriano Silva converteu para Ribas. Na decisão por pênaltis, Dois Irmãos venceu por 8 a 7 e se classificou em primeiro lugar.

Na próxima terça-feira (31), a organização da Copa Assomasul se reúne com os quatro representes das equipes classificadas para definir a realização das semifinais e final da competição.

A arbitragem dessa etapa esteve sob a responsabilidade de Paulo Volkopf, Ademir Bento, Wilson Ismar e Luiz Resende.