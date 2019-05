Em reformulação, Guarani libera Anselmo Ramon e promete lista de reforços

A Série B do Campeonato Brasileiro já começou, mas o Guarani ainda passa por um processo de reformulação do elenco. Além de estar atrás de três a quatro reforços, o clube campineiro prepara uma lista de dispensa.

Depois de William Matheus, Fernandes e Thiago Ribeiro, que deixaram o clube nos últimos dias, o atacante Anselmo Ramon foi o quarto a ter sua saída oficializada. O atacante fez um pedido para ser liberado e pode ser anunciado em breve por outra equipe. O Vitória já tem conversas adiantadas para contar com ele.

Outros nomes na lista de jogadores com os quais o técnico Vinícius Eutrópio não vai mais contar são o do goleiro Passarelli, os meias Carlinhos e Jefferson Nem e o atacante Álvaro. A diretoria procura interessados em contar com Passarelli por empréstimo, enquanto os outros devem ser liberados ao final do contrato.

Por outro lado, o clube procura três a quatro jogadores para suprirem as ausências no elenco. A diretoria não confirma nomes e afirma que as transações ainda estão em estado inicial de conversas e que informações mais concretas só serão divulgadas nos próximos dias.