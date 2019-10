Em reedição de final europeia, Liverpool bate o Tottenham; United também vence

Único invicto no Campeonato Inglês, o Liverpool continua forte na liderança. Neste domingo, na reedição da última final da Liga dos Campeões, o time do técnico Jürgen Klopp foi insistente e mostrou poder de reação em casa, no estádio Anfield Road, para vencer o Tottenham de virada, por 2 a 1, em duelo da décima rodada.

O triunfo, o nono em dez jogos na competição, deixa o Liverpool com 28 pontos, novamente com seis de vantagem em relação ao vice-líder Manchester City, seu principal concorrente na briga pelo título, assim como aconteceu na temporada passada.

Uma das grandes decepções neste início de competição, o Tottenham, atual vice-campeão europeu, não vence há três partidas. Em queda livre, o time londrino tem 12 pontos e está na segunda metade da tabela, apenas na 11º colocação.

Em casa, o Liverpool perseguiu a vitória por quase toda a partida e foi premiado pela gana e insistência. Até poderia ter vencido por um placar maior não fosse a grande atuação do goleiro argentino Gazzaniga, que substitui o titular Lloris, machucado. O Tottenham saiu na frente muito cedo, por meio do artilheiro inglês Harry Kane, que balançou as redes aos 47 segundos de jogo, aproveitando rebote de arremate de Son que acertara a trave. Entretanto, a equipe Mauricio Pochettino não conseguiu suportar a forte pressão do rival.

A virada veio no segundo tempo. O empate saiu dos pés de Henderson, que acertou bonita finalização de esquerda aos sete minutos, e o gol da vitória foi marcado por Salah, aos 30 minutos, em cobrança de pênalti sofrido por Mané. O artilheiro egípcio chegou à marca de 50 gols em 58 jogos no Anfield.

UNITED SE RECUPERA - Em outro duelo que fechou a décima rodada neste domingo, o Manchester United se recuperou da série negativa de quatro jogos sem vitória e conseguiu um triunfo importante fora de casa: 3 a 1 sobre o Norwich City. McTominay, Rashford e Martial marcaram para o time de Manchester e o cubano Onel Hernandez descontou para os mandantes.

O resultado positivo alçou a equipe do técnico escocês Ole Gunnar Solskjaer para o sétimo lugar, com 13 pontos. O Norwich tem sete pontos e é o 19º e penúltimo colocado.

ARSENAL TROPEÇA - Também pelo fechamento desta rodada, o Arsenal confirmou que é um dos times mais imprevisíveis do torneio. Em casa, o time londrino abriu 2 a 0 em nove minutos de jogos, com dois gols de zagueiro, um do grego Sokratis, aos sete, e outro do brasileiro David Luiz, aos nove. No entanto, diminuiu sua produção drasticamente e levou o empate.

O meia sérvio Luka Milivojevic converteu pênalti no final do etapa inicial para anotar o primeiro do Crystal Palace e o atacante franco-ganês Jordan Ayew, filho do ex-jogador Abedi Pelé, fez o segundo no começo do segundo tempo e decretou o empate.

Em outro jogo da décima rodada do Campeonato Inglês realizado neste domingo, mas horas mais cedo, o Newcastle (17º) e Wolverhampton (12º) empataram em 1 a 1. O zagueiro inglês Jamaal Lascelles abriu o placar para os donos da casa, que estão logo acima da zona do rebaixamento, e o espanhol Jonny Otto marcou o gol de empate.