Em processo de recuperação, Gabriel Jesus visita o Palmeiras

Ídolo dos palmeirenses, Gabriel Jesus aproveitou o período de recuperação da cirurgia no pé direito, realizada após fraturar o quinto metatarso, para visitar nesta sexta-feira os ex-companheiros na Academia de Futebol. De muletas, o jogador do Manchester City visitou as instalações e conheceu o treinador Eduardo Baptista, atual comandante do time alviverde.

"Acabei de falar com ele, é um menino especial. Tive o prazer de conhecê-lo hoje, aprendi a admirá-lo por jogar contra e por ouvir as histórias dele aqui. Gabriel Jesus merece tudo o que está acontecendo com ele, é um exemplo importante. Trazer esse fluído bom, essa carga positiva é sempre bom para os dois lados", disse Eduardo Baptista.

O brasileiro iniciou seu processo de recuperação na Inglaterra e, na última semana, foi à Nova York, onde assistiu ao jogo da NBA entre Brooklyn Nets e Detroit Pistons. A expectativa é de que o centroavante volte às atividades e reforce o time de Pep Guardiola na reta final da temporada europeia.

Eduardo Baptista diz torcer pelo sucesso de Gabriel Jesus e não pensa em pedir para o craque voltar ao Palmeiras por enquanto. "Ele vem de uma lesão chata em um momento muito bom dele, acabou atrapalhando um pouquinho. Não pediria pra ele voltar, acho que ele tem de cumprir a missão dele no City. A gente torce para que as coisas aconteçam bem pra ele, que ele volte para seleção brasileira, volte a fazer gols e brilhar. Não é o momento de ele voltar", afirmou.

O atacante também deve ir ao Allianz Parque neste sábado para acompanhar a partida entre Palmeiras e Audax, pelo Campeonato Paulista. Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2016, Gabriel Jesus rapidamente brilhou com a camisa do Manchester City e caiu nas graças da torcida do time inglês. A rápida ascensão foi interrompida pela grave contusão sofrida em fevereiro. Agora ele trabalha para retornar aos gramados e matou as saudades do time paulista.

Veja Também

Comentários