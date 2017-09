Em primeiro jogo como líder do ranking, Muguruza supera Puig em Tóquio

Garbiñe Muguruza iniciou seu reinado como número 1 do mundo com vitória. Em seu primeiro compromisso após assumir a liderança do ranking da WTA, a espanhola avançou às quartas de final do Torneio de Tóquio ao superar a porto-riquenha Monica Puig, a número 70 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 14 minutos.

Muguruza havia perdido o único confronto anterior com Puig, nos Jogos do Rio, quando caiu por duplo 6/1 na campanha da conquista do ouro olímpico pela rival no ano passado. Nesta quarta-feira, porém, a espanhola não teve muita dificuldade para assegurar o seu triunfo.

O primeiro set do confronto ainda foi equilibrado, com Muguruza se dando melhor após converter dois break points e perder o saque uma vez. Mas a segunda parcial foi um passeio da espanhola, que aplicou um "pneu" para avançar em Tóquio. A sua próxima rival vai sair do duelo entre a japonesa Kurumi Nara e a francesa Caroline Garcia.

Muguruza tirou Karolina Pliskova da liderança do ranking, sendo que a checa também avançou no seu primeiro jogo em Tóquio nesta quarta-feira. A agora número 4 do mundo venceu fácil a polonesa Magda Linette, a 74ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora.

Pliskova, que fez 6 a 1 no confronto direto com a polonesa, disparou oito aces diante de Linette. Agora ela vai enfrentar a alemã Angelique Kerber, a número 14 do mundo, que bateu a russa Daria Kasatkina, a 32ª colocada no ranking, por 7/6 (7/5) e 6/3.

Além disso, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 23 do mundo, também se garantiu nas quartas de final ao bater a chinesa Qiang Wang (57ª) por 6/4, 4/6 e 6/2.

Veja Também

Comentários