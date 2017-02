Em prévia da final da Copa do Rei, Barça faz 6 a 0 no Alavés

O técnico Luis Enrique afirmou na sexta-feira que o jogo entre Barcelona e Alavés, neste sábado, não deveria ser referência para a final da Copa do Rei, no dia 27 de maio. Mas será difícil desprezar a goleada de 6 a 0 aplicada pelo time catalão no seu futuro rival, nesta tarde, na casa do adversário, em rodada do Campeonato Espanhol. O trio formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar comandou o estridente triunfo que só vai aumentar a confiança da torcida catalã para a final de maio.

Com o triunfo, o Barcelona assume provisoriamente a liderança do Espanhol, com seus 48 pontos. O Real, com 46, ainda enfrentará o Osasuna neste sábado. A equipe de Madri tem ainda dois jogos a menos que o rival catalão na tabela do Espanhol. Já o Alavés, com 27, segue na 12ª colocação.

A goleada marca uma forte revanche por parte do Barcelona em relação ao jogo entre as duas equipes no primeiro turno do Espanhol. Naquela partida, o Alavés surpreendera o favorito em pleno Camp Nou ao vencer por 2 a 1.

Desta vez, o trio MSN não deu sossego aos anfitriões. A partida deste sábado teve dois tempos bem distintos. No primeiro, o Barça abriu 2 a 0, porém sem impor maior domínio, como aconteceria na segunda etapa.

O primeiro gol da partida saiu aos 36 minutos de jogo. Neymar iniciou jogada pelo meio, Aleix Vidal cruzou rasteiro da esquerda e o Suárez completou para as redes. Apenas três minutos depois, a defesa do Alavés voltou a cochilar e o atacante brasileiro anotou o segundo gol da partida.

Suárez tabelou com Messi e tentou cruzar da linha de fundo, pela direita. O goleiro Pacheco, que vinha se destacando na partida, saiu mal e deu um tapa na bola, que desviou em Suárez e acabou no pé de Neymar, indo morrer no fundo do gol.

Na segunda etapa, uma outra vacilada da zaga custou o terceiro gol ao Alavés. Foi aos 13 minutos, quando Messi roubou a bola na entrada da área e bateu entre as pernas do goleiro. Cinco minutos depois, o argentino iria marcar seu segundo gol na partida quando Alexis, do Alavés, interceptou e completou contra as próprias redes.

Na sequência, Suárez deu assistência para gol de Rakitic. E anotou o sexto do Barcelona, completando rebote, após finalização de Neymar. Com o gol, o uruguaio se isolou na artilharia do Espanhol, com 18 gols. Messi tem 17 e Cristiano Ronaldo vem em terceiro, com 13.

A partida só não foi perfeita para o Barcelona, neste sábado, porque Aleix Vidal sofreu grave lesão nos instantes finais do jogo. Em uma dura entrada, ele sofreu o que pareceu ser uma fratura exposta no tornozelo direito e deixou o gramado de maca.

Veja Também

Comentários