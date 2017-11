Programa Movimenta Campo Grande combate sedentarismo e motiva perda de peso

Com oficinas para adultos e crianças, as aulas do Movimenta Campo Grande já atendem mais de 40 mil pessoas - Divulgação

“O difícil foi vencer o cansado e encarar os exercícios, mas agora não paro nunca mais”, afirmou Renata Meza Bertoli, 36 anos, que após incluir a prática da ginástica na rotina reduziu 35 kg de seu peso e ganhou mais disposição, amigos e elogios. Agora ela é exemplo para as colegas e vizinhos, além de motivação para novos participantes.

Renata é uma das alunas do Movimenta Campo Grande, programa oferecido pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). De segunda a sábado mais de 5 mil pessoas fazem exercícios por meio do Projeto Lazer e Cidadania no Parque Sóter. Ao todos são 12 modalidades acontecendo no local. Entre elas estão ginástica, tênis, pilates, grupo de corrida, localizada, capoeira, ritmos, luta olímpica, basquete, judô, academia ao ar livre e funcional kids.

Estímulo

“A professora estimula a participação das alunas e como todos estão no mesmo clima, ninguém repara como você dança, o que vale é se movimentar, e vale muito a pena. Das primeiras vezes quase morri de dor. De 105 kg, hoje estou com 70 kg. Faço exercícios e incluo na rotina a reeducação alimentar”, destacou Renata que se espelhou em outras participantes para continuar.

Para os iniciantes, o exemplo é fundamental. Vanessa Ester Assunção Soares, 46 anos, mudou para Campo Grande no final de julho e começou as atividades no Sóter em agosto a convite do marido, encantada com as aulas e animação dos professores, ela já está há 3 meses no pilates. “Fui muito bem recebida nas oficinas. Estou maravilhada com a diversidade de atividades e a qualidade técnica dos professores. Em todas as aulas, eles incentivam a participação de todos relembrando as atividades que tem no parque e é muito bonito ver as famílias se exercitando juntas. Estou adorando”.

Com oficinas para adultos e crianças, as aulas do Movimenta Campo Grande já atendem mais de 40 mil pessoas, e segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a tendência é aumentar. “Na Capital já são oferecidas mais de 100 horas de atividade por semana, com cerca de 30 oficinas diferentes oferecidas gratuitamente nos Parques Sóter, Ayrton Senna, Belmar Fidalgo, Centro Olímpico, Elias Gadia, Cemte (Centro Municipal de Treinamento), Guanandizão, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral e Orla Morena. Os números aumentam a cada dia”, avaliou.

A programação completa das oficinas está no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/projeto-lazer-e-cidadania/