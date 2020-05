Em meio à pandemia, Fundesporte protagoniza novo conceito de corrida de rua no país

A primeira edição da Corrida Digital, que acontecerá de 1º a 7 de junho, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, apresenta formato inédito no Estado e no país. - (fotos: Lucas Castro)

O esporte teve sua rotina totalmente afetada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com a orientação de não ocasionar aglomeração em locais públicos, todas as competições e práticas esportivas têm sido paralisadas e até canceladas durante este período, com a finalidade de frear a propagação viral e proteger a população. Diante deste desafio, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) reinventa-se e é protagonista de um novo conceito de corrida de rua, que prioriza o distanciamento social entre os participantes.

A primeira edição da Corrida Digital, que acontecerá de 1º a 7 de junho, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, apresenta formato inédito no Estado e no país. A prova é uma adaptação no circuito Rota das Estações 2020, promovido pela Rede MS Integração de Rádio e Televisão, e que teve etapas suspensas devido ao surto da doença.

Basicamente, os corredores participarão sozinhos da Corrida e terão o período de uma semana para ir ao local de prova e percorrer o trajeto de cinco quilômetros no melhor tempo possível. Os participantes poderão escolher o horário de preferência, entre 6h e 20h. O tempo de cada competidor será registrado de forma automatizada por meio de um chip de cronometragem, que servirá para definir os ganhadores. A prova será supervisionada por um fiscal.

Com o slogan “distanciamento social sem abrir mão da saúde”, o objetivo é que os amantes de corrida de rua apreciem um evento neste momento atípico e consigam superar metas pessoais. “A Fundesporte sempre procurou inovar em suas ações e neste período difícil, de incertezas, não poderia ser diferente. Acho que é o momento de fazermos a diferença no esporte em Mato Grosso do Sul e a realização da Corrida Digital é um exemplo disso. O evento será um sucesso e tenho certeza que os participantes vão aproveitar essa experiência”, evidencia o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

“Há cinco anos fazemos a Rota das Estações e analisamos, agora, como poderíamos atender os desportistas que sempre participam. Não poderíamos ter o ano perdido e surgiu a ideia da Corrida Digital para continuarmos oferecendo o esporte, o desafio, a medalha, mas de uma maneira nova. O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, ajudou a tirar a ideia do papel para a realização de mais uma corrida de excelência”, afirma o diretor de marketing da Rede MS, Ulysses Serra.

De acordo com o regulamento (clique aqui para acessar), serão premiados os três primeiros colocados, no masculino e feminino, com medalha, troféus, certificado digital e premiação em dinheiro. A Corrida Digital é destinada a atletas profissionais e amadores, com idade acima de 16 anos. O limite é de 300 inscritos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.rotadasestacoes.com.br até esta quarta-feira, 27 de maio. A entrega dos kits ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio, na sede da Rede MS (Rua Itajaí, 433, Vila Antônio Vendas), em sistema drive-thru, a fim garantir que seja individual e segura. Durante a retirada presencial dos kits, também serão realizadas inscrições (se sobrarem vagas), com as devidas medidas para evitar o contágio.

Ao se inscrever, o participante deverá optar por uma entidade assistencial, que receberá 20% da taxa de inscrição. As instituições beneficiadas serão o Asilo São João Bosco e o Projeto Criança Feliz.