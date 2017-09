Em Londres, Edu Gaspar escolhe CT para preparação da seleção para a Copa

A CBF anunciou nesta segunda-feira que a seleção brasileira fará um período de treinamentos em Londres no ano que vem, como preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Para tanto, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, desembarcou na capital britânica nesta manhã.

A missão de Gaspar e do supervisor da seleção, Luis Vagner Vivian, é avaliar centros de treinamento para definir o local em que a seleção fará treinos antes do Mundial, marcado para ser disputado entre 14 de junho e 15 de julho.

"É uma ideia inicial que debatemos internamente. Queremos otimizar nossa preparação e entendemos ser importante escolher uma base antes de chegarmos à Rússia", disse Edu Gaspar, que não revelou maiores detalhes sobre essa preparação em solo inglês.

O coordenador de seleções não revelou quais serão os CTs avaliados nos próximos dias e nem o período de treinos da seleção na Inglaterra, antes da Copa.

Com vaga garantida na Copa da Rússia, a seleção brasileira foi convocada pelo técnico Tite na sexta-feira passada visando os dois últimos jogos da equipe nas Eliminatórias sul-americanas. Em outubro, o Brasil enfrentará a Bolívia no dia 5, em La Paz, e o Chile, no dia 10, no Allianz Parque, em São Paulo.

