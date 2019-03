Em jogo polêmico, Ponte empata com o Oeste com gol nos acréscimos

Em uma partida com emoção e polêmica até o último minuto, Oeste e Ponte Preta ficaram no empate por 2 a 2 na tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela semifinal do Troféu do Interior do Campeonato Paulista.

Depois de tomar a virada em um minuto, o time campineiro deixou tudo igual aos 50 minutos do segundo tempo com o jovem Vinícius Zanocelo. Os jogadores rubronegros reclamaram que o atacante havia invadido a área antes da cobrança do pênalti, mas o árbitro não voltou atrás.

Os dois times voltam a se enfrentar às 19 horas do próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Quem ganhar avança para a final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Antes, porém, a Ponte Preta entra em campo na quarta-feira, contra a Aparecidense, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo que aconteceu no mês passado e havia terminado com a vitória do time goiano por 1 a 0 foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma interferência externa em gol alvinegro anulado já nos últimos minutos.

O JOGO - O duelo deste sábado começou movimentado com os dois times criando boas chances. Mazinho fez Ygor Vinhas trabalhar em chute rasteiro e Igor Henrique bateu por cima do travessão ao receber na cara de Luis Carlos. Melhor em campo, a Ponte abriu o placar aos 32 minutos com Júlio César completando cruzamento rasteiro de Abner. Tiago Real, de cabeça, quase ampliou nos acréscimos.

No início da etapa final, a Ponte teve duas chances de ampliar com Arnaldo e Juliano. E pagaria o preço na sequência. Wallace Bonilha aproveitou cobrança de escanteio para deixar tudo igual aos 14. No minuto seguinte, Fábio recebeu lançamento e bateu por cima do goleiro Ygor Vinhas, virando para o Oeste.

Depois disso, o jogo ficou aberto. A Ponte Preta quase empatou em cobrança de falta de Júlio César. Já o Oeste acertou a trave em finalização de Bruno Lopes e Ygor Vinhas teve que trabalhar em dois chutes de Pedrinho.

E, quando parecia que o Oeste teria vantagem para o jogo de volta, a Ponte Preta empatou aos 50 minutos depois de Rodrigo Souza derrubar Tiago Real dentro da área. Hugo Cabral cobrou o pênalti, Luis Carlos defendeu e no rebote Vinícius Zanocelo deixou tudo igual no rebote. O jovem de 18 anos marcou seu primeiro gol como profissional, vibrou muito, tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 2 x 2 PONTE PRETA

OESTE - Luís Carlos; Wallace Bonilha, Maracás, Kanu e Conrado; Betinho, Matheus Jesus (Bruno Lopes) e Elvis (Rodrigo Souza); Roberto (Pedrinho), Mazinho e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Arnaldo, Aírton, Henrique Trevisan e Abner; André Castro (Juliano), Igor Henrique (Vinícius Zanocelo) e Tiago Real; Júlio César, Hugo Cabral e Giovanni (Marlyson). Técnico: Jorginho.

GOLS - Júlio César, aos 32 minutos do primeiro tempo. Wallace Bonilha, aos 14, Fábio, aos 15, e Vinícius Zanocelo, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maracás, Lídio, Bruno Lopes e Betinho (Oeste).

ÁRBITRO - Rodrigo Gomes Domingues.

RENDA - R$ 5.060,00.

PÚBLICO - 394 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).