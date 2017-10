Em jogo movimentado, Sport e Atlético-MG empatam na Ilha do Retiro

Embalados por vitórias recentes, Sport e Atlético Mineiro tentaram ampliar o bom momento neste domingo, mas não conseguiram. Em um duelo movimentado na Ilha do Retiro, empataram por 1 a 1, em resultado ruim na busca pelos seus respectivos objetivos no Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG, afinal, chegou aos 38 pontos, em nono lugar, a três da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, tendo, ao menos, como boa notícia o fim do jejum de gols. Já o Sport, que acabou sendo dominado mesmo atuando como mandante, chegou aos 34 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Os times vão jogar em casa na 29ª rodada. O Atlético-MG receberá a Chapecoense na quarta-feira, no Independência. No dia seguinte, na Ilha do Retiro, o Sport duelará com o Santos.

O JOGO - Sport e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo movimentado na Ilha do Retiro, com muitas chances de gol, provocadas pelo excesso dos erros do sistema defensivo de ambas as equipes e também pela opção dos treinadores de apostarem em formações ofensivas.

Foi, aliás, em um erro da defesa do Atlético, na saída de jogo, que o Sport abriu o placar, logo aos nove minutos. Diego Souza foi esperto e deu um passe rápido para Patrick, que dominou a bola no peito e finalizou às redes.

O Atlético, porém, não se abateu e teve duas boas chances para empatar o jogo, em finalizações de Valdivia e Elias, que foram para fora, mas assustaram Magrão. O Sport também não deixou de atacar e quase ampliou em novo erro da defesa atleticana, dessa vez de Victor. No lance, o goleiro tentou cortar um lançamento, mas Juninho chegou antes e o driblou, finalizando fraco, o que facilitou o corte de Gabriel.

Entre sustos na defesa e lances de perigo no ataque, o Atlético conseguiu arrancar o empate antes do intervalo. Aos 37 minutos, Otero fez jogada individual pela ponta direita e cruzou para Fred, que deu um peixinho para marcar, encerrando um jejum de 12 gols sem ir às redes.

O início do segundo tempo foi de predomínio do Atlético. Mesmo atuando na Ilha do Retiro, o time assumiu o controle da posse de bola e ditou o ritmo do jogo. Otero teve uma boa oportunidade em finalização de fora da área, assim como Adílson que concluiu uma jogada após cobrança de escanteio. Nos dois lances, porém, o time não acertou a meta adversária.

O sufoco levou o técnico Vanderlei Luxemburgo a agir, promovendo as entradas de Thomás e Rogério no setor ofensivo. As alterações levaram o Sport a equilibrar o jogo, mas o time seguiu dando espaços para o Atlético. E o time seguiu perdendo oportunidades. Na melhor delas, aos 32 minutos, Elias lançou Cazares e o equatoriano tocou por cima de Magrão, mas para fora. Assim, o jogo terminou empatado em 1 a 1, ruim para ambos os times.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 1 ATLÉTICO-MG

SPORT - Magrão; Raul Prata, Henriquez, Ronaldo Alves e Mena; Anselmo, Rithely (Lenis), Patrick e Diego Souza; Osvaldo (Rogério) e Juninho (Thomás). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson (Roger Bernardo), Elias, Cazares (Yago), Otero e Valdívia (Clayton); Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Patrick, aos nove, e Fred, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Adílson, Mena, Fred e Anselmo.

RENDA - R$ 315.116,00.

PÚBLICO - 20.273 pessoas.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).

