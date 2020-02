Em jogo fraco, Guarani e Água Santa ficam no 0 a 0 pelo Paulistão

Em jogo com poucas finalizações, Guarani e Água Santa não saíram do empate por 0 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O time de Campinas, com dez pontos, ainda é líder do Grupo D, com um ponto a mais do que o Corinthians, mas já chega a quatro jogos sem vencer. O Água Santa, com nove pontos, é o segundo colocado do Grupo A, dois pontos abaixo do líder Santos, que tem um jogo a menos. Ponte Preta, com sete, e Oeste, com quatro, completam o grupo e também têm um jogo a cumprir pela rodada.

O jogo mal começou e, logo no primeiro minuto, o volante Igor Henrique, do Guarani, se lesionou e foi substituído por Marcelo. O time da casa sentiu a ausência do jogador, que costuma auxiliar na saída de bola e na armação de jogadas, e criou pouco contra o gol adversário.

Na melhor chance da primeira etapa, Júnior Todinho finalizou com força, mas o goleiro Giovanni, que defendeu o Guarani no ano passado, fez ótima defesa para salvar o Água Santa.

Na segunda etapa, o time de Diadema melhorou e passou a criar as principais chances de perigo. O time visitante teve boas oportunidades com Dadá e Tiago Marques, mas os dois finalizaram sem direção.

O time da casa também teve uma boa chance com Rafael Costa, que apareceu livre dentro da área, mas cabeceou para fora. Ao final da partida, a torcida vaiou a equipe, que amarga um jejum de vitórias.

O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Água Santa joga no domingo, dia 8 de março, contra a Inter de Limeira, no Distrital do Inamar, em Diadema.

FICHA TÉCNICA

GUARANIA 0 x 0 ÁGUA SANTA

GUARANI Jefferson Paulino; Pablo, Leandro Almeida, Bruno Silva e Thallyson; Deivid, Igor Henrique (Marcelo), Eduardo Person e Lucas Crispim (Bruno Sávio); Giovanny (Rafael Costa) e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

ÁGUA SANTA Giovanni; Luis Ricardo, Bruno Costa, Walisson Maia e Abner; Andrés Robles, João Vitor e Luan Dias; Felipe Azevedo (Tiago Marques), Dinei (Robinho) e Dadá (Fabrício). Técnico: Pintado.

ÁRBITRO Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo e Giovanny (Guarani); Bruno, João Vitor e Andrés Robles (Água Santa)

RENDA R$ 42.427,00.

PÚBLICO 2.906 pagantes.

LOCAL Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).