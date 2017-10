Em jogo emocionante, Chelsea empata com a Roma por 3 a 3 e segue líder de grupo

Em um dos melhores jogos desta edição da Liga dos Campeões da Europa até agora, Chelsea e Roma empataram por 3 a 3, nesta quarta-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. O resultado foi bom para ambos, em especial para os ingleses, que se mantêm na liderança da chave.

Agora com sete pontos, o Chelsea tem dois a mais que a vice-líder Roma na tabela de classificação do considerado "grupo da morte" da Liga dos Campeões. Para sorte de ingleses e italianos, a terceira equipe forte da chave não está tendo um bom desempenho. Um pouco mais cedo, o Atlético de Madrid apenas empatou sem gols com o modesto Qarabag, no Azerbaijão, e tem só dois pontos, em terceiro lugar.

Assim, a quarta rodada do grupo, marcada para o próximo dia 31, tem tudo para ser decisiva - os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final e o terceiro vai para a Liga Europa. Os confrontos serão invertidos: a Roma receberá o Chelsea, no estádio Olímpico, em Roma, e o Atlético de Madrid será mandante contra o Qarabag, no seu novo estádio, o Wanda Metropolitano, em Madri.

Em campo, o Chelsea começou no abafa e conseguiu abrir o placar logo aos 11 minutos. O zagueiro brasileiro David Luiz foi ao ataque e, da entrada da área, acertou um belo chute colocado no canto esquerdo do compatriota Alisson. O time inglês foi dominante na primeira etapa e fez o segundo ao 37 com o belga Eden Hazard, que na segunda trave, sem marcação, completou um cruzamento da esquerda.

O problema para o Chelsea é que a Roma não se deu por vencida e ainda antes do intervalo começou a reação. Aos 40 minutos, Aleksandar Kolarov fez grande jogada pela esquerda e chutou forte de dentro da área, contando com um desvio da zaga inglesa que tirou qualquer chance de defesa do goleiro belga Courtois. No segundo tempo brilhou a estrela do centroavante Edin Dzeko. O bósnio mostrou seu faro de artilheiro ao marcar duas vezes, aos 19 e aos 25, para virar o placar.

Aí foi a vez do Chelsea correr atrás do prejuízo e novamente Eden Hazard apareceu para salvar o time inglês. Aos 30 minutos, Aleksandar Kolarov fez o cruzamento pelo lado esquerdo e o belga apareceu na área para marcar o gol salvador em uma cabeçada.