Em jogo de viradas, Santos marca no fim e vence Flamengo no Pacaembu

Santos e Flamengo estão se especializando em fazer grandes jogos nesta temporada. Depois de um emocionante 4 a 2 pela Copa do Brasil, na quarta-feira passada, os dois times voltaram a fazer duelo aguerrido nesta quarta, desta vez no estádio do Pacaembu, pelo Brasileirão. Foram cinco gols, duas viradas no placar e duas expulsões - tudo isso no segundo tempo - na vitória santista por 3 a 2.

O triunfo teve sabor de vingança porque a vitória da quarta passada não serviu para avançar na outra competição nacional. Para o Santos, o resultado valeu três pontos na tabela, a permanência na terceira colocação, com 34 pontos, e o aumento da série invicta no Pacaembu para 23 jogos. O Flamengo segue com 29, na quinta posição.

O novo duelo entre os dois times foi todo resolvido no segundo tempo. O Santos saiu na frente, mas levou a virada do Flamengo aos 21 minutos. Mas, com um a mais em campo, em razão da expulsão de Rodinei, o time paulista buscou outra virada no marcador em apenas três minutos. Um dos gols foi anotado pelo criticado Ricardo Oliveira.

Nos minutos finais, os dois times fizeram jogo franco, buscando o ataque. E a partida ganhou ainda mais em emoção até o apito final da arbitragem.

O JOGO - O primeiro tempo do novo confronto entre Santos e Flamengo lembrou a etapa inicial disputada na Vila Belmiro, na semana passada. O time paulista dominou as ações, esteve mais presente no ataque, mas não criou chances mais incisivas. O Flamengo, por sua vez, chegou pouco, mas levou perigo em todas as investidas.

A primeira boa oportunidade surgiu com Guerrero, aos 23. Após cruzamento na área da direita, ele perdeu o tempo da bola, se enrolou e lamentou a chance perdida. Foi a primeira e última oportunidade do atacante peruano, que sentiu dores na coxa e deixou o campo três minutos depois. Felipe Vizeu entrou em seu lugar.

A investida deu confiança ao Flamengo, então jogando mais recuado, com quase todos os seus jogadores no campo de defesa. A partir dos 30, o time carioca cresceu em campo e foi para cima. O zagueiro Juan perdeu uma das maiores oportunidades do jogo ao cabecear, sem qualquer marcação na área, rente à trave, aos 33.

Na sequência, Diego arriscou de longe. Vanderlei fez a defesa, mas deu rebote. Vizeu pegou o rebote e bateu no pé da trave. A bola passou atrás do goleiro santista, que ainda precisou fazer outra boa defesa, em novo chute de Vizeu, logo na sequência.

O fim do primeiro tempo veio com alívio para os santistas, principalmente para a defesa. No ataque, Ricardo Oliveira era inoperante, ainda sentindo falta de ritmo de jogo. Bruno Henrique concentrava as ações, mas sofria com a marcação rubro-negra.

No segundo tempo, porém, o atacante aproveitou um vacilo da defesa flamenguista. Recebeu lançamento nas costas do lateral Rodinei, entrou na área e bateu entre as pernas de Diego Alves, abrindo placar aos 8.

A vantagem santista durou apenas três minutos. Éverton Ribeiro bateu de longe e viu a bola sofrer sutil desvio na marcação e encobrir Diego Alves: 1 a 1.

A essa altura, o Flamengo era o melhor time em campo. Controlava o meio-campo e cadenciava o jogo. Concentrado na marcação, escolhia o momento para dar o bote. E, quando o fazia, era muito perigoso. Foi assim aos 16, quando Everton disparou pela esquerda e cruzou na área. Vizeu, livre na pequena área, perdeu chance incrível ao cabecear rente ao travessão.

O atacante precisou de cinco minutos para se redimir. Aos 21, Éverton Ribeiro articulou na intermediária com Arão, que deu enfiada para Vizeu só bater na saída de Vanderlei. Era a virada do Flamengo no placar.

O Santos ganhou a oportunidade de reagir na sequência, quando Rodinei fez falta dura em Jean Mota. O lateral, que já tinha cartão amarelo, foi expulso, aos 27. O time paulista tirou vantagem do momento favorável e buscou o empate aos 39, em lindo chute de Alison, no ângulo direito de Diego Alves.

Na sequência, o Flamengo partiu para o ataque e, depois de bate-rebate na área, Réver escorou para as redes. O árbitro, porém, anotou toque de mão na bola do ataque rubro-negro e anulou o gol. Os jogadores do Flamengo reclamaram, sem sucesso.

Parar piorar para o time carioca, o Santos se mandou para o ataque e buscou o gol salvador aos 42 minutos. Daniel Guedes cruzou da direita e Ricardo Oliveira, então apagado em campo, cabeceou sem marcação para o gol.

O confronto ganhou ainda mais em emoção nos minutos finais, com a virada santista. E David Braz, que tinha acabado de levar o primeiro amarelo, levou o segundo e foi expulso de campo aos 45. Nos instantes finais, o Flamengo pressionou em busca do novo empate, mas o Santos se segurou como pôde.

Na próxima rodada, os dois times vão jogar no domingo. O Flamengo vai receber o Vitória no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 11 horas. E o Santos jogará contra o Avaí às 19 horas no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 x 2 FLAMENGO

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Kayke); Renato (Alison), Yuri (Zeca) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê (Berrío); Márcio Araújo, Willian Arão e Diego (Pará); Éverton Ribeiro, Guerrero (Felipe Vizeu) e Everton. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Bruno Henrique, aos 8, Éverton Ribeiro, aos 11, Felipe Vizeu, aos 21, Alison, aos 39, e Ricardo Oliveira, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri, Diego, Everton.

CARTÕES VERMELHOS - Rodinei e David Braz.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 870.640,00.

PÚBLICO - 27.030 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

