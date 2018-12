Em jogo de viradas, Aubameyang decide e o Arsenal bate o Tottenham em clássico

Em clássico quente e de reviravoltas, o Arsenal venceu o Tottenham por 4 a 2, em casa, e ultrapassou o rival na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Pierre-Emerick Aubameyang, duas vezes, Alexandre Lacazette e Lucas Torreira marcaram pela equipe vencedora, enquanto que Eric Dier e Harry Kane fizeram os gols do time visitante.

O Arsenal aproveitou a empolgação da torcida, inflamada no Emirates Stadium, em Londres, para o confronto contra o maior rival. Uma blitz no campo de ataque resultou em uma falta lateral para o time mandante e o levantamento na área virou pênalti quando Jan Vertonghen afastou a bola com um soco. Aos nove minutos, Aubameyang deslocou Hugo Lloris e abriu o placar.

Acuado, o Tottenham suportou a pressão do rival e chegou a uma virada improvável ainda no primeiro tempo. Dier, de cabeça, aproveitou cruzamento para a área em cobrança de falta lateral, aos 29 minutos - gol seguido de confusão causada porque o volante inglês provocou jogadores do banco de reservas do Arsenal. Logo na saída de bola, Son Heung-min aproveitou carrinho imprudente de Shkodran Mustafi e se jogou na área. Pênalti marcado pelo árbitro Mike Dean e convertido com segurança por Kane, aos 33.

Apesar da bobeira na segunda metade do primeiro tempo, o Arsenal foi implacável no segundo, em especial por causa das alterações do técnico Unaí Emery. Em campo na etapa final, Aaron Ramsey deu passe para gol de Aubameyang, aos 10 minutos, e Alexandre Lacazette virou a partida com chute de fora da área, apesar de escorregar durante a finalização, aos 29 minutos. Vendido, o Tottenham ainda viu Auba dar assistência para Torreira invadir a área e ampliar o placar, aos 31, e Vertonghen ser expulso.

Ambos os times agora têm 30 pontos após 14 rodadas do Campeonato Inglês. Em quarto lugar, por causa do saldo de gols, o Arsenal vai ser visitante no clássico contra o Manchester United, nesta quarta-feira. Já o Tottenham é o quinto colocado.