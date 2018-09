Em jogo de sete gols, Botafogo derrota Vitória e se distancia da zona da degola

Em uma partida para lá de emocionante, o Botafogo levou a melhor sobre o Vitória no confronto direto contra o rebaixamento na noite deste domingo ao ganhar por 4 a 3, no Estádio Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida - a primeira fora do Rio de Janeiro neste campeonato - deixa o Botafogo mais longe da zona de rebaixamento, em 11º lugar, com 32 pontos. Por outro lado, o Vitória perdeu mais uma e estacionou nos 29 pontos, em 14º lugar. O time rubro-negro pode terminar a rodada na beira da zona do rebaixamento.

A torcida ainda entrava no Barradão quando o Vitória abriu o placar aos 40 segundos. Lucas Fernandes recebeu lançamento de Ygor nas costas de Moisés, cortou o lateral e bateu rasteiro. A resposta do Botafogo veio aos 12 minutos, mas Kieza não conseguiu desviar com força e Ronaldo fez a defesa no susto.

Os cariocas reclamaram de um pênalti não marcado em Kieza após dividida dentro da área. Aos 23 minutos, Léo Ceará passou por Joel Carli e bateu com muito perigo. No lance seguinte, o Botafogo buscou o empate. Kieza invadiu a área e foi travado por Cedric, mas a bola sobrou novamente para o atacante, que mandou no cantinho de Ronaldo e encerrou um jejum de três meses sem marcar. O jogo ficou aberto e os dois times tiveram oportunidades.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o Botafogo virou aos 43 minutos. No contra-ataque, Erik lançou Rodrigo Lindoso, que bateu com categoria na saída de Ronaldo. O Vitória voltou do intervalo com duas alterações: André Lima e Wallyson entraram nos lugares de Léo Ceará e Marcelo Meli, respectivamente. E a estrela de Paulo César Carpegiani brilhou logo aos cinco minutos. Wallyson fez cruzamento perfeito para Fabiano desviar de cabeça no cantinho.

A alegria rubro-negra, porém, durou apenas três minutos. Moisés cruzou rasteiro e Léo Gomes, de carrinho, desviou contra o próprio gol. Em uma falha generalizada da defesa do Vitória, Gustavo Bochecha cruzou e Erik fez o quarto do Botafogo. Alguns torcedores começaram a deixar o Barradão.

No contra-ataque, Erik perdeu uma chance incrível de matar o jogo e foi cobrado pelos companheiros. Aos 42 minutos, Maurício Cordeiro recebeu dentro da área, driblou Saulo e diminuiu.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16 horas, pela 27ª rodada. O Vitória enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Botafogo vai receber o líder São Paulo, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 3 x 4 BOTAFOGO

VITÓRIA - Ronaldo; Cedric, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Marcelo Meli (Wallyson), Léo Gomes e Yago; Neilton (Maurício Cordeiro), Lucas Fernandes e Léo Ceará (André Lima). Técnico: Paulo César Carpegiani.

BOTAFOGO - Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Jean e Gustavo Bochecha (Matheus Fernandes); Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Erik e Kieza (Brenner). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Lucas Fernandes, aos 40 segundos, Kieza, aos 23, e Rodrigo Lindoso, aos 43 minutos do primeiro tempo; Fabiano, aos 5, Léo Gomes (contra), aos 8, Erik, aos 18, e Maurício Cordeiro, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício Cordeiro (Vitória); Erik, Marcinho, Joel Carli e Igor Rabello (Botafogo).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 76.697,00.

PÚBLICO - 9.481 pagantes (9.994 no total).

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA)