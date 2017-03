Em jogo de seis gols, Lyon bate a Roma e sai em vantagem na Liga Europa

O Lyon contou com um ótimo segundo tempo para vencer a Roma nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa. Diante de sua torcida na França e em um jogo bastante movimentado, a equipe largou com boa vantagem ao derrotar o rival italiano por 4 a 2, com três lindos gols na etapa final.

Time dos brasileiros Alison, Juan Jesus, Bruno Peres e Emerson Palmieri, todos titulares, a Roma chegou a estar na frente no primeiro tempo. Mas o Lyon, do lateral Rafael, ex-Manchester United, foi amplamente superior na etapa final e buscou a virada.

Com o resultado, o Lyon pode perder por um gol de diferença, ou até dois desde que o placar seja superior a 4 a 2, que estará classificado para as quartas de final. Para a Roma, um triunfo por 2 a 0 ou 3 a 1 no Estádio Olímpico, quinta-feira que vem, seria suficiente.

O Lyon começou melhor nesta quinta e, empurrado por sua torcida, abriu o placar logo no início. Aos sete minutos de jogo, o brasileiro Rafael desviou de cabeça após falta cobrada da direita, e Diakhaby apareceu sozinho na segunda trave para balançar a rede.

Só que somente 12 minutos depois, o mesmo Diakhaby se transformaria em vilão. Sozinho, ele tinha a bola dominada no campo de defesa, mas tropeçou e caiu. Salah aproveitou para arrancar e tocar na saída do goleiro. A virada veio ainda no primeiro tempo, aos 32. Após cruzamento da direita, Fazio subiu sozinho e cabeceou para a rede.

Precisando da vitória, o Lyon voltou melhor para o segundo tempo e passou a dominar o confronto. Incisivo, o time da casa foi para cima desde o início e empatou com somente um minuto. Após linda tabela com Lacazette, Tolisso recebeu próximo à meia-lua e bateu firme, cruzado, para marcar belo gol.

O Lyon seguiu controlando a partida e dando trabalho para a defesa italiana. Até que aos 28, saiu a virada. Fekir passou por Fazio duas vezes. Depois, ainda cortou outro marcador e bateu colocado, de esquerda, para marcar lindo gol.

A derrota não era o resultado dos sonhos da Roma, mas deixava a equipe em boas condições para a volta. Só que aos 47, Lacazette marcou mais um golaço para o Lyon. Ele recebeu na intermediária, dominou e encheu o pé no ângulo direito de Alison, para selar o placar.

OUTROS RESULTADOS - No confronto entre dois alemães, o Schalke 04 recebeu o Borussia Mönchengladbach e as equipes ficaram no 1 a 1, resultado que deixa o duelo em aberto para a volta, quinta que vem, em Gelsenkirchen. Este foi o mesmo placar do confronto entre Olympiacos e Besiktas, na Grécia, com destaque para o veterano Cambiasso, que marcou o gol dos donos da casa.

Na Espanha, Celta de Vigo e Krasnodar também empatavam em 1 a 1 até os acréscimos do segundo tempo, quando os donos da casa marcaram e garantiram o triunfo por 2 a 1. Quem praticamente garantiu a classificação foi o Genk, que no duelo de belgas diante do Gent goleou o adversário por 5 a 2, mesmo fora de casa.

