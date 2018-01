Em jogo de desfalques, Warriors vence Rockets e abre vantagem na NBA

As duas equipes entraram em quadra com baixas de peso - Foto: General Managers

Em duelo direto na briga pela liderança da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors sofreu menos com seus desfalques do que o Houston Rockets e venceu o rival por 124 a 114, fora de casa, na noite desta quinta-feira. As duas equipes entraram em quadra com baixas de peso. Os visitantes não tiveram Kevin Durant, enquanto os anfitriões não puderam contar com James Harden, dois dos principais jogadores da atualidade.

Durant ficou de fora por conta de dores na panturrilha direita - teve o retorno de Andre Iguodala como compensação. Harden, por sua vez, sofreu com um estiramento no tendão esquerdo e também nem entrou em quadra. O Rockets ainda teve as baixas de Luc Mbah a Moute e do brasileiro Nenê, que se recupera de uma contusão no joelho direito.

Sem Durant, o Warriors contou com a dupla Stephen Curry e Klay Thompson. O primeiro anotou 29 pontos e nove rebotes e o segundo, 28 pontos. Para ajudar, Draymond Green registrou um "triple-double" de 17 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

Mesmo com este inspirado trio, os visitantes demoraram para engrenar na partida. O Rockets liderou o primeiro quarto e só começou a ceder espaço no segundo. A partir do terceiro, o Warriors assumiu a liderança de vez e, no último período, deslanchou no placar, abrindo dois dígitos de vantagem.

Com o triunfo no confronto que reuniu os dois melhores ataques da temporada, o Warriors abriu vantagem na liderança da Conferência Oeste. Agora sustenta a ponta com 31 triunfos e oito derrotas, contra 27 vitórias e dez derrotas do Rockets. Atuais campeões, o Warriors é o dono da melhor campanha da NBA até agora. E o rival detém a terceira melhor marca.

No outro jogo da rodada desta quinta, Russel Westbrook liderou mais uma vez o Oklahoma City Thunder no triunfo sobre o Los Angeles Clippers por 127 a 117, fora de casa. O astro registrou mais um "triple-double" de 29 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Mas o cestinha da partida foi o seu companheiro de time, Paul George. Ele anotou 32 pontos

Pelo Clippers, os destaques foram DeAndre Jordan e Blake Griffin. O primeiro teve um "double-double" de 26 pontos e 17 rebotes, enquanto Griffin contribuiu com 24 pontos.

Com o triunfo, o Thunder segue na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste. É o quinto colocado, com 22 vitórias e 17 derrotas. Já o Clippers continua tentando entrar na zona de classificação aos playoffs. Na nona colocação, a uma posição da zona, exibe 17 triunfos e 20 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Houston Rockets 114 x 124 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 117 x 127 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets